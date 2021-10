Serge Lemoyne naît à Acton Vale le 13 juin 1941. Il étudie deux ans à L’École des Beaux-Arts de 1958 à 1960, avant d’en être expulsé.

Durant les années soixante, alors que l’art québécois est en plein bouleversement, Lemoyne organise les plus mémorables happenings artistiques.

Au cours de cette entrevue qu’il donne à la journaliste Lizette Gervais pour l’émission Femme d’aujourd’hui, l’artiste explique le sens que revêtent pour lui ces rassemblements où la création spontanée prend toute la place.

On le voit peindre une toile en direct devant le public. Dans cette ambiance éclatée, les artistes dansent, chantent, lisent des vers guidés par quelques thèmes définis au départ.

Serge Lemoyne est considéré par plusieurs historiens de l’art comme le premier peintre québécois apparenté au Pop Art.

Durant dix ans, de 1969 à 1979, Lemoyne ne peint qu’en bleu, blanc et rouge. Au cours de cette période, il produira sa série de toiles la plus connue, Bleu-blanc-rouge, véritable hommage aux légendes du club de hockey Canadien de l’époque.

Lemoyne affectionne tout particulièrement la forme du triangle, que l’on retrouve dans plusieurs de ses œuvres. Les triangulations varient en nombre, en format et en couleur.

Rendre l’art accessible à tous, sortir les artistes québécois de l’ombre, tel sera le combat que Lemoyne mènera tout au long de sa carrière.

Le peintre fera même quelques petits sauts dans l’arène politique. Il se présente pour le Parti poétique québécois en 1970 dans Bagot et pour le Parti rhinocéros aux élections fédérales de 1979 et de 1984.

Dans les années 1970, Serge Lemoyne s’implique pour le statut de l’artiste. Lors de la Conférence canadienne des Arts, le 18 février 1973, la journaliste Andréanne Lafond rencontre le peintre qui définit le rôle que devrait jouer selon lui le ministère des Affaires culturelles. Je crois que ces gens devraient être des penseurs et pas seulement des administrateurs, comme c’est le cas actuellement , lance-t-il provocateur.

En 1987, Serge Lemoyne produit ces propres affiches qu’il colle partout dans la métropole afin de dénoncer le peu de publicité que les organisateurs des Cent jours d’art contemporain de Montréal offrent aux artistes québécois qui participent à l’exposition présentée avenue du Parc.

En entrevue avec le journaliste Paul Toutant, il dénonce un certain colonialisme des médias envers les artistes d’ici.

95 % des artistes québécois vivent dans un espèce de ghetto culturel épouvantable. On entend parler des artistes étrangers, mais les artistes d’ici, non seulement on n’en parle pas à l’étranger, mais on n’en parle même pas ici.

Une citation de :Serge Lemoyne