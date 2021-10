La beauté cachée du quartier Jardins-Fleuris

C’est l'un des quartiers les plus défavorisés de Sherbrooke. Les immeubles résidentiels et les demeures modestes côtoient des commerces parfois défraîchis. Peu de grandes étendues vertes : la grande artère marchande formée par la 13e Avenue constitue le coeur bétonné de ce secteur. Pourtant, Jardins-Fleuris est beau : beau de ses gens habités par un désir d’entraide, et où les initiatives de coopération communautaire foisonnent.

Le local de la Table de quartier 4-saisons est exceptionnellement tranquille en ce petit matin d’octobre. Situé dans un immeuble à logements sociaux, c’est un guichet d’accès pour une multitude de services aux citoyens qui touchent entre autres la santé, l’éducation, les loisirs municipaux. Les policiers communautaires y côtoient les travailleurs sociaux et les interprètes, les enfants peuvent visiter la bibliothèque communautaire pendant que leur père cuisine, juste à côté. L’endroit est aussi un lieu d’échanges pour les citoyens et pour les agents de proximité qui interviennent dans le quartier.

Lucie Rock et Denise Godbout s'impliquent dans le quartier Jardins-Fleuris depuis de nombreuses années. Photo : Radio-Canada / RÉJEAN BLAIS

Lucie Rock, du Réseau d’appui aux familles monoparentales et recomposées de l’Estrie (RAME) et Denise Godbout des Habitations l'Équerre de Sherbrooke, un organisme à but non lucratif d’habitation sociale, sont au nombre des intervenantes qui siègent à cette table. Ces dernières ont une longue liste de souhaits pour l'avenir de leur quartier, et que celui-ci soit mieux desservi.

Parmi ceux-ci : la création d'une Maison de quartier - une initiative similaire à la Table de quartier 4-saisons, mais dans un espace beaucoup plus grand, et qui réunirait tous les intervenants sous un même toit. Ce projet, dans les cartons depuis 2014, regrouperait ainsi les organismes communautaires et les intervenants qui œuvrent dans le secteur : le RAMERéseau d’appui aux familles monoparentales et recomposées de l’Estrie , les Habitations l'Équerre, les travailleurs sociaux, la pédiatrie sociale, les sages-femmes, les intervenants de quartier et même une cuisine collective digne de ce nom. La Maison pourrait être construite sur le terrain de l’École primaire Desjardins.

Je trouve que c'est une bonne idée qui favorise l'intégration et la participation des gens , affirme le candidat Jean Dugré. Son opposante, Marie-France Carrier est aussi du même avis. C’est un beau projet qui se veut rassembleur pour les familles.

La candidate de Sherbrooke Citoyen, Joanie Bellerose, a été intervenante auprès des jeunes du quartier pour la Maison Jeunes-Est. Elle soutient elle aussi avec enthousiasme l'idée d'une Maison de quartier, et suggère même que le futur point de service de la bibliothèque municipale, souhaité par plusieurs citoyens, puisse s’y trouver. Moi, je me disais que si on veut développer une bibliothèque, peut-être qu'on peut faire des arrimages de services et de lieux. L'idée de la Maison de quartier, c’est d’avoir un milieu de vie et une porte d’accueil pour les gens. De pouvoir faire plein d’activités.

Joanie Bellerose, candidate de Sherbrooke Citoyen dans le district des Quatre-Saisons. Photo : Radio-Canada / MARIE-CLAUDE LYONNAIS

Ce projet de bibliothèque, Marie-France Carrier, technicienne en laboratoire, l'appuie aussi, puisqu'il éviterait aux usagers de l’Est de devoir se rendre à la bibliothèque Éva-Senécal, située au centre-ville. Il faut qu’on soit capable de bien instruire les jeunes. C’est quelque chose qui est important.

Est-ce que c’est faisable ? s'interroge pour sa part Jean Dugré, un col bleu retraité de la Ville de Sherbrooke. C’est toujours une question de coût.

Une priorité au logement

Lucie Rock et Denise Godbout s’entendent pour dire qu’il faut toutefois s’attaquer prioritairement à la crise du logement qui sévit dans Jardins-Fleuris comme ailleurs, à Sherbrooke. C’est la première fois que je vois autant de familles en risque d'itinérance , s’inquiète Lucie Rock. Je vois des femmes rester dans des unions de violence parce qu’elles ne peuvent pas se trouver de place. C’est dramatique.

Il faut que la Ville se dote d’une politique du logement. C’est très important , ajoute Denise Godbout, qui s’occupe de la gestion de 125 unités de logement dans le secteur, dont 39 en construction au bout de la rue des Quatre-Saisons. Elle estime toutefois que c’est loin de suffire.

Les candidats au poste de conseiller du district des Quatre-Saisons conviennent qu’il faut s’attaquer au problème.

À Sherbrooke Citoyen, on s’est engagé à doubler la cadence de création de logements sociaux, précise Joanie Bellerose. Pour vivre sans stress financier, il ne faut pas investir plus que 25 % de ton revenu dans ton logement parce que tu vas brimer ton alimentation. Ça va avoir des impacts négatifs sur d’autres factures que t’as à gérer.

Marie-France Carrier croit aussi que les familles doivent avoir la marge financière nécessaire pour offrir entre autres des activités sportives à leurs enfants, favorisant ainsi leur bon développement. Il faudrait que les jeunes puissent avoir des vélos pour bien grandir et pour avoir des motivations. C’est sûr que si le ¾ du budget des parents passe le loyer, ça vient un peu priver ces jeunes-là.

Marie-France Carrier, candidate indépendante dans le district des Quatre-Saisons. Photo : Radio-Canada / MARIE-CLAUDE LYONNAIS

Jean Dugré se montre plus nuancé. Il ne faut pas que faire des logements sociaux, mais aussi des maisons abordables pour les familles.

Améliorer la sécurité du quartier

La sécurité est une priorité qui est régulièrement soulevée par les résidents, souligne Lucie Rock. Même si la situation s’est passablement améliorée au fil des ans, elle demeure une préoccupation. Ça brasse des fois dans le quartier. Est-ce que les policiers pourraient venir plus souvent le soir? [...] Les gens ne se sentent pas en sécurité, il faudrait des rondes plus régulières.

En rencontrant les électeurs, je me rends compte qu’on veut tous la même chose, souligne Joanie Bellerose. On a besoin de se sentir en sécurité, d’avoir plus de trottoirs dans nos rues, de réduire la vitesse pour protéger nos enfants.

Il y a toujours place à l’amélioration pour la sécurité, c’est sûr, affirme Marie-France Carrier. On m’a parlé pendant mon porte à porte du manque d’éclairage dans certaines rues. Il y a des coins qui sont plus dangereux. Ça prendrait peut-être des passages piétonniers.

Un meilleur transport en commun

Lucie Rock et Denise Godbout estiment également que les circuits de la Société de transport de Sherbrooke (STS) devraient être mieux adaptés aux besoins des gens. Elles pensent entre autres à un lien entre le quartier et l'organisme de dépannage alimentaire Moisson Estrie. Il pourrait y avoir un circuit d’autobus qui se rend là-bas. Si t’as deux ou trois enfants, que t’es monoparental, tu ne peux pas te rendre , fait remarquer Lucie Rock.

Au sujet de la question du transport en commun, est-ce qu’on peut augmenter la fréquence? Il faudrait voir avec la STSSociété de transport de Sherbrooke , précise Jean Dugré, qui croit qu'il faut d'abord améliorer l'accès aux services directement dans le secteur. C’est sûr que moi je veux revaloriser l’Est. Je veux avoir des commerces de proximité.

Jean Dugré, candidat indépendant dans le district des Quatre-Saisons. Photo : Radio-Canada / RÉJEAN BLAIS

Joanie Bellerose qui habite, comme ses adversaires, dans le quartier depuis longtemps est bien au fait des enjeux liés à la mobilité. Quand j’allais à l’Université, ça arrivait que je prenais mon vélo à la place de l’autobus parce que je trouvais ça plus rapide. Ça prend beaucoup d’organisation et de temps [d’utiliser le transport en commun]. Surtout si t’as des enfants, l’épicerie à aller chercher. Ce n’est pas facilitant du tout pour des parents, des mères monoparentales.

Marie-France Carrier croit que la mobilité passe aussi par le vélo. Les pistes cyclables, il faut pousser ça le plus possible. Il y aussi la possibilité de faire des jardins communautaires, ce qui est bon aussi pour l’environnement et pour l’économie locale.

Peu importe le vainqueur de cette élection, Lucie Rock et Denise Godbout souhaitent clairement que le futur conseiller municipal soit un interlocuteur attentif et intéressé aux besoins des gens du quartier, comme l’a été à leurs yeux Vincent Boutin, qui a quitté cette chaise après huit ans au sein du conseil municipal