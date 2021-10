3 nouveaux cas de COVID-19 et 6 nouvelles guérisons sur la Côte-Nord

Tous ces cas sont situés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Manicouagan. Un de ces cas fait partie d’une éclosion de moins de cinq cas dans un milieu de travail de Manicouagan.

Cette MRCMunicipalité régionale de comté compte une autre éclosion de six cas dans un autre milieu de travail et une éclosion de sept cas dans un milieu scolaire.

Un cas attribué par erreur à la région hier a aussi été retiré du bilan.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique aussi six nouvelles guérisons et rapporte actuellement 24 cas actifs dans la région.

