Beaucoup de questions après la fusillade à Faro

Si un suspect a rapidement été appréhendé mardi, les circonstances qui entourent l'incident restent floues, tout comme le nombre de victimes.

Dans un communiqué, le premier ministre du Yukon, Sandy Silver, parle de victimes multiples , sans toutefois donner de chiffres précis.

Le maire de Faro, Leonard Faber, affirme avoir entendu parler de blessés. Cependant, toutes ces informations restent à être confirmées par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui tiendra une conférence de presse avant 14 h sur ce dossier alors qu'elle poursuit son enquête.

Du soutien pour les résidents de la communauté

M. Silver qualifie la situation de réellement tragique et affirme être en contact avec la Ville pour apporter le soutien nécessaire.

Selon le communiqué, les Services aux familles et aux enfants, et le ministère de l’Éducation travaillent de concert pour apporter une réponse de crise aux élèves et à l’équipe encadrante de l’École Del Van Gorder, dont les employés ont répondu immédiatement pour protéger tous les élèves .

Les Services aux victimes ainsi que les Services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie sont également déployés pour apporter des conseils et une assistance immédiate à la communauté.

La Première Nation Little Salmon Carmacks, dont les terres ancestrales se trouvent à proximité de Faro, se dit ébranlée par la tragédie dans un communiqué de presse adressé au maire, au conseil municipal et aux résidents de la communauté.

De la part de tous nos citoyens, nous vous offrons notre amour, notre respect, nos prières et notre sincère sympathie , peut-on lire dans le document publié mercredi matin.

La Première Nation ajoute être disponible pour apporter du soutien et accompagner ceux qui le souhaitent dans le voyage vers la guérison .

Plus d’informations à venir