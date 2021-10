Le français souvent relégué par le gouvernement depuis le début de la pandémie

La langue française a souvent été reléguée au second plan par le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans ses communications liées à la COVID-19. C’est ce que souligne la commissaire aux langues officielles dans son rapport annuel, déposé mercredi.

Dans le document, Shirley MacLean affirme que son bureau a reçu 56 plaintes ou demandes de renseignements liées à la pandémie au cours de l’année 2020-2021. Il s’agit d’une partie importante des interactions du Commissariat.

Dès le début de la pandémie de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick, le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick a remarqué que les langues officielles étaient malheureusement trop souvent reléguées à l’arrière-plan lors des communications en temps de crise , affirme-t-elle dans son rapport.

Blaine Higgs lors du point de presse sur la COVID-19, le jeudi 21 janvier 2021. Malgré une traduction simultanée, l'anglais est prédominant lors des mises à jour provinciales sur la pandémie. Photo : Radio-Canada

Et cette relégation à l’arrière-plan s’est poursuivie au cours des mois qui ont suivi l’arrivée du virus dans la province.

Plusieurs plaintes de francophones

Au cours de l’année 2020-2021, des francophones ont notamment rapporté qu’ils n’ont pas obtenu de services dans leur langue aux postes frontaliers interprovinciaux à Aulac, à Saint-Jacques et à Cap-Jourimain.

Dans les quatre cas, les plaignants ont demandé un service en français, et les employés sur place ne pouvaient pas parler français. Les plaignants ont donc dû poursuivre leurs échanges en anglais , précise Shirley MacLean.

Un autre plaignant a rapporté que les appels automatisés de suivi effectués par le gouvernement provincial – pour vérifier s’il respectait les règles sanitaires à son retour d’un voyage au Québec – étaient seulement en anglais.

Le Commissariat a également reçu des plaintes dénonçant la présence d’agents de sécurité unilingues anglophones chez Alcool NB à Caraquet et dans des bureaux de Service Nouveau-Brunswick à Dieppe et à Bouctouche. Ces agents avaient été dépêchés à l’entrée de ces lieux afin de contrôler l’entrée des clients, en raison de la COVID-19.

Le magasin d'Alcool NB à Caraquet Photo : Radio-Canada / René Landry

D’autres plaintes liées à la pandémie portent entre autres sur les services en français offerts à des centres de dépistage de la COVID-19 et lors d’une réunion virtuelle regroupant des élus municipaux et provinciaux.

Le bilinguisme particulièrement important en santé

Dans son rapport, Shirley MacLean reconnaît que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a fait face à une tâche herculéenne et qu’il a dû s’adapter rapidement, surtout au début de la pandémie.

Mais lorsqu’il est question de santé, l’importance de recevoir des informations précises et fiables en temps opportun est d’autant plus évidente , dit-elle en rappelant que les francophones et les anglophones ont le droit d’obtenir des services dans la langue officielle de leur choix.

La commissaire note également la coopération et le dévouement des institutions visées par les plaintes en vertu de la Loi sur les langues officielles (LLO).