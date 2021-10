Un voyage important pour la confiance chez les Olympiques

L’équipe a vaincu les Tigres de Victoriaville 2-1 avant de battre le Phoenix de Sherbrooke 3-2.

L’équipe voudra bâtir sur ses deux récentes victoires, obtenues après une courte séquence de deux défaites, grâce à des performances plus convaincantes en fin de rencontre.

Quand tu travailles et compétitionnes soir après soir mais que tu as pas les résultats que tu mérites, ça peut être difficile sur le moral. On a joué de bons matchs de hockey et on a battu de bonnes formations. On a eu plus de jus sur la patinoire en 3e période, je suis content pour les gars qui ont été récompensés , souligne l’entraîneur-chef Louis Robitaille.

Les trois victoires des Olympiques en huit rencontres cette saison leur confèrent actuellement le sixième rang sur huit équipes dans la Division Ouest.

Louis a fait une bonne job de nous garder focus dans les matchs. Même quand on ne marquait pas, il nous disait qu’on jouait bien et qu’il fallait continuer. On travaillait souvent plus fort que les autres équipes. On a tourné la page comme on dit, c’est comme un fresh start ici , mentionne Samuel Savoie qui aura la chance de jouer devant parents et amis dans les maritimes.

Tristan Luneau (8) et Samuel Savoie (93), deux des trois premiers choix des Olympiques en 2020. Photo : Dominic Charette Photographe

On a marqué un peu plus. Ça nous apporte de la confiance c’est certain. De marquer et de gagner, ça fait du bien. Une citation de :Tristan Luneau, défenseur

Les périples dans les maritimes sont toujours importants pour les équipes du Québec qui doivent relever un défi physique et mental. Les joueurs des Olympiques y ont été préparés.

On s’ennuie jamais de la longue route, mais c’est toujours plaisant d’être ici. C’est une occasion en or de souder l’esprit d’équipe. C’est différent ici, le style de jeu et même l’arbitrage. C’est plus physique et on va affronter des équipes qu’on a pas vu depuis deux ans. Ce sera un bon test pour nous , renchérit Robitaille.

Les joueurs ont sauté sur la glace à Moncton mercredi matin pour se délier les jambes après un long voyage. Ils se dirigent ensuite vers Charlottetown où ils vont affronter les Islanders jeudi.

On a senti qu’on avait besoin d’un entraînement avec un rythme élevé pour aller chercher nos jambes. On divise un peu le voyage en deux et ça nous permet d’être frais pour le premier match , affirme Tristan Luneau.

Les Olympiques ont remporté trois victoires en huit rencontres cette saison. Photo : Dominic Charette Photographe

Ce sera une grosse fin de semaine pour l’équipe. Il faudra aller chercher des victoires parce qu’on a perdu des matchs en début de saison durant lesquels on a été malchanceux. Les maritimes, c’est plus physique mais moins rapide. C’est bien pour moi parce que je peux utiliser ma vitesse et mon physique pour donner de l’énergie. On a trois games en 4 jours. Faudra garder de l’énergie et se motiver à travailler chaque chiffre , ajoute Savoie qui a eu la chance de saluer ses parents en passant à Moncton.

Paillé pourrait jouer

Les Olympiques ont fait le voyage avec 24 joueurs et ne comptent pas effectuer de rappels lors des prochains jours.

L’attaquant Julien Paillé pourrait d’ailleurs être du match à Charlottetown jeudi.

Le jeune joueur de 17 ans a été transporté à l’hôpital dimanche après avoir durement donné contre la bande à la suite d’une mise en échec. Les tests n’ont toutefois révélé aucune commotion cérébrale ni fracture.

Julien Paillé a durement donné contre la bande lors du match de dimanche à Sherbrooke. Photo : Dominic Charette Photographe

En 2021 on fait les choses de la bonne façon. On ne veut pas exposer le jeune à une blessure au cou ou à la tête. Notre personnel médical a pris la bonne décision de lui faire passer des tests. On s’est assuré qu’il n’avait rien, même s’il disait qu’il se sentait bien , dit Robitaille.

Une décision sera prise dans son cas à la suite de l’entraînement matinal.

Hakon Hanelt a par ailleurs accompagné ses coéquipiers même s’il est peu probable de le voir jouer dans les prochains jours. Les Olympiques commencent leur périple à Charlottetown avant de jouer vendredi à Halifax et dimanche au Cape Breton.