80 cas de COVID-19 actifs dans La Matapédia

Huit d’entre eux se situent dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia. Les deux autres se trouvent dans les MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie et de Rimouski-Neigette.

Nombre de cas de COVID-19 par MRC Nombre de cas de COVID-19 par MRC MRC Nombre de cas Kamouraska 734 Rivière-du-Loup 1362 Témiscouata 423 Les Basques 222 Rimouski-Neigette 863 (+1) La Mitis 200 La Matanie 267 (+1) La Matapédia 221 (+8) Indéterminés 0

Depuis le début de la pandémie, 4292 personnes qui ont contracté la COVID-19, 4135 d’entre elles sont maintenant rétablies.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique que 79 % de la population de 12 ans et plus de la MRC MRC de La Matapédia est adéquatement vaccinée contre le virus du SRAS-CoV-2. Il s'agit du taux de vaccination le plus bas de tout le Bas-Saint-Laurent.

Deux personnes sont toujours hospitalisées aux soins intensifs en lien avec la COVID-19.

Au Québec, 478 cas de COVID-19 ont été ajoutés au bilan quotidien, et quatre décès supplémentaires.