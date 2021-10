Ça va me faire plaisir de rendre tout public , a promis Jean-François Gosselin dans une entrevue éditoriale à l'émission Première heure. On a utilisé les études du bureau de projet pour le tramway, évidemment, pour notre projet, mais on a aussi consulté des experts au Québec, au Canada, au États-Unis, en Europe aussi, […] des gens qui ont construit des projets de métro léger , a poursuivi l’aspirant à la maire.

Oui, il n'y a aucun problème. Je peux rendre toutes les études publiques, les documents de travail aussi. On est disponible pour répondre à toutes les questions. Une citation de :Jean-François Gosselin, candidat à la mairie de Québec

Québec 21 soutient que son projet de métro léger peut être construit dans les mêmes délais que le tramway en respectant l’enveloppe budgétaire de 3,3 milliards de dollars sans couper un seul arbre ni ouvrir aucune rue lors de la construction.

Selon Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière, il est impératif que Québec 21 publie la documentation pour appuyer ces affirmations. Quand on arrive avec des informations aussi sans nuances, pour convaincre, il faut être capable de les appuyer. Tant mieux s'il les publie, on le souhaite vivement.

Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière Photo : Radio-Canada

On va construire 13 stations de métro équivalent de minimum 30 m par 30 m, donc d'immenses trous. Comment on fait pour ne pas ouvrir une rue? Je ne sais pas. Une citation de :Bruno Marchand, Candidat à la mairie de Québec

Alors que les enjeux de transparence ont occupé une bonne partie de la campagne électorale pour la marie de Québec au cours de la dernière semaine, notamment sur la question de l’information transmise par la Ville au ministère de l’Environnement au sujet du projet de tramway, Jean-François Gosselin demande la même transparence de la part des autres candidats.

On demande aussi la même chose aussi de nos adversaires, qu’eux aussi nous déposent les plans finaux, qui nous déposent le nombre d'arbres qui vont être abattus avec leur projet.

La Ville a obtenu la permission du ministère de l’Environnement de dévoiler l’information transmise pour la portion du tramway sur René-Lévesque. Un point de presse est prévu à ce sujet mercredi à 14 h.