Voilée, naissante ou à son apogée, de tout temps, la lune a exercé une certaine fascination.

Sommes-nous plus agités les soirs de pleine lune? Y a-t-il plus d'accouchements? De criminalité?

L’émission Les coqueluches du 4 février 1975 nous montre que certaines de ces croyances populaires demeuraient encore bien ancrées dans les années 70.

Les coqueluches, 4 février 1975

L’animateur Gaston L’Heureux s’entretient avec le Dr Victorin Voyer afin de savoir si ce neuropsychiatre reconnu mondialement observe les effets de la pleine lune sur ses patients.

Est-ce vraiment vrai ou s’agit-il de légendes de bonnes femmes? Une citation de :L'animateur Gaston L'Heureux

On observe vraiment en clinique des troubles qui sont liés aux forces cosmiques en général , assure le neuropsychiatre qui dirige l’institut Ambar.

On ne peut les mettre directement en rapport avec l’attraction lunaire, nuance-t-il, car on n’en connaît pas précisément la nature.

Dr Victorin Voyer explique que le comportement de ses patients change avant et durant la pleine lune. Il remarque chez sa clientèle plus vulnérable une surexcitation, des sautes d’humeur ou des excès de déprime.

Lors de pleine lune, il y a des phénomènes chez l'humain qui se présentent et qui nous montrent que l'individu est soumis un peu passivement à ces forces. Une citation de :Dr Victorin Voyer

Il est toutefois possible, selon lui, de contrer aisément les effets de pleine lune.

En psychiatrie, il s'agit de demander à l'individu de ne pas laisser son cerveau, son intelligence et sa sensibilité se faire emporter en coup de vent par la marée ou la pleine lune, soutient-il.

Les coqueluches, 4 février 1975

Dans cet autre extrait du 4 février 1975, l’équipe de l’émission Les coqueluches recueille d’autres témoignages sur l’influence de la pleine lune.

Nous n’avons aucune statistique démontrant les effets de la pleine lune sur la criminalité , déclare un policier du Service de police de Laval. Néanmoins, nous avons remarqué au début de chaque nouvelle saison une augmentation des cas de dépressions, suicides et autres troubles physiques , nous éclaire-t-il.

Y aurait-il alors une simple coïncidence entre la pleine lune et le début de certaines saisons?

Du côté de l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, deux infirmières affirment qu’elles ont beaucoup plus de travail en obstétrique en période de pleine lune.

C’est une constatation pratique, je ne sais pas si ça pourrait se prouver d’un point de vue scientifique , mentionne en toute réserve l’infirmière Jacqueline Lachance.

Le coiffeur Pierre David n’entretient pour sa part aucun doute. Le soir de la pleine lune et le lendemain, les clientes de son salon de coiffure sont plus énervées que d’habitude et plus promptes à changer de tête.

C’est le fun, parce que ça met plus d’ambiance dans le salon! Une citation de :le coiffeur Pierre David

Lorsqu’ils sont coupés durant la pleine lune, les cheveux allongent plus vite qu’à l’habitude, soutient-il également, ajoutant une autre couche de mystère autour de cette phase lunaire.

Montréal ce soir, 26 septembre 1988

J'ai des superstitions, mais elles ne concernent pas la pleine lune, annonce Charles Tisseyre à sa co-animatrice Marie-Claude Lavallée au bulletin de nouvelles Montréal ce soir du 26 septembre 1988.

Araignée du soir, espoir… Araignée du matin, chagrin , cite l’animateur en exemple.

En 1988, la croyance selon laquelle les naissances sont plus nombreuses par soir de pleine lune a finalement été réfutée.

On m’a dit à l’hôpital que ce n’était pas vrai, déclare dans le vox pop du Montréal ce soir une femme qui a tenté d’accoucher un soir de pleine lune.

Je ne crois pas à l'influence de la lune sur les êtres humains , affirme une seconde passante interrogée.

La lune a un pouvoir d’attraction sur les marées, rappelle pour sa part une autre participante du vox pop. Alors pourquoi pas sur les humains?

Il y a des recherches très sérieuses qui ont été faites sur la question , confirme le Dr Yves Quenneville.

Le chroniqueur médical invite les téléspectateurs à remplacer les histoires de grand-mère par des faits vérifiables statistiquement et scientifiquement.

Plus d’enfants naissent le mardi et moins le dimanche, démontre une étude qui a été menée en France sur dix années en compilant 6 millions de naissances.

Cette même étude observe un plus grand nombre de naissances entre le dernier quartier et la nouvelle lune et un moins grand nombre autour du premier quartier de lune.

L'histoire de la pleine lune semble en prendre pour son rhume , conclut le Dr Yves Quenneville au Montréal ce soir du 26 septembre 1988.

Téléjournal, 27 mars 2005

On a tendance à se souvenir des événements hors du commun quand ils arrivent un soir de pleine lune, mais on les note certainement moins lorsqu’ils surviennent un autre soir.

C’est ce que suggère ce reportage du journaliste Hugues Riopel au Téléjournal du 27 mars 2005 après une nuit particulièrement agitée au centre-ville de Montréal.

Une échauffourée à la sortie d’un concert au Métropolis a donné beaucoup de fil à retordre aux policiers de Montréal.

Nous sentons une différence dans les esprits qui sont un peu plus échauffés , déclare Miguel Alston, du Service de police de la Ville de Montréal. Je vous dirais qu'il y a un peu plus d'agressivité dans l'air. Ça se ressent lorsque nous sommes à la pleine lune.

Une observation qui n’a pu être démontrée scientifiquement.

Toutes les études statistiques qui ont été faites autant sur la criminalité que sur les comportements psychiatriques ou sur les naissances démontrent qu'il n'existe pas de corrélation entre les phases de la lune et ces facteurs que je viens de mentionner , réfute l’astronome Pierre Chastenay.

La force des croyances populaires résiderait plutôt dans notre mémoire sélective qui ne tient pas compte des soirs de pleine lune sans histoire…