8 nouveaux cas de coronavirus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon les données de la santé publique, on recense maintenant 42 cas actifs sur le territoire régional, soit un de plus que mardi. La plupart des personnes infectées résident au Lac-Saint-Jean, dans les secteurs Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux signale sept hospitalisations en lien avec le coronavirus, dont un patient traité aux soins intensifs.

Au Québec, 478 nouveaux cas de COVID-19 sont rapportés et quatre décès supplémentaires.