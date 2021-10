La Ville de Saint-Jean à T.-N.-L. suspend les matchs des Growlers

À Terre-Neuve-et-Labrador, la ville de Saint-Jean annule les parties de hockey des Growlers et interdit l’accès à l’aréna au propriétaire de l’équipe, le groupe Deacon Sports and Entertainment. Des employés ont présenté des allégations de « conduites irrespectueuses en milieu de travail ».

Selon le maire de Saint-Jean, Danny Breen, des employés de l’organisation chargée de gérer le centre Mile One (St. John’s Sports and Entertainment) ont présenté ces allégations contre Deacon Sports and Entertainment.

Compte tenu de la gravité de la situation, nous n’avons pas d’autre choix que d’agir. Nous savons que cela est décevant pour les amateurs de hockey, mais la santé et le bien-être de nos employés est notre priorité , affirme le maire Danny Breen.

La ville ne donnera pas de détails sur la nature des allégations. Une enquête est en cours.

Le prochain match de l’équipe devait se dérouler le 5 novembre.

Sur son fil twitter, l’équipe des Growlers de Terre-Neuve-et-Labrador s’excuse auprès de ses fans, car il leur est impossible d’acheter des billets pour les prochains matchs de la saison.

