Des objectifs différents pour les Ravens et les Gee-Gees en hockey féminin cette saison

La pandémie a forcé les joueuses à l’arrêt depuis près de 18 mois. Les récents matchs préparatoires ont donc été accueillis comme un baume pour les hockeyeuses.

On a une équipe jeune avec 17 joueuses qui n’ont jamais joué à ce niveau. On est très excitées. Ce sont des filles qui travaillent fort , mentionne l’entraîneure-adjointe des Ravens de Carleton, Tanya Guindon.

L’équipe a ajusté ses entraînements dans les dernières semaines afin de préparer les joueuses à reprendre l’action.

Les Ravens de Carleton comptent 17 joueuses recrues dans leur formation de hockey féminin cette saison. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

On a fait beaucoup d’entraînements avec des situations de matchs pour les remettre dedans, un peu, après un an sans jouer. On espère que nos plus vieilles joueuses vont aider les jeunes à voir notre niveau et l’intensité. On va y aller un jour à la fois, cette saison , renchérit Guindon.

Les joueuses ne cachent pas que le camp d’entraînement a été plus exigeant que les années précédentes. Mais, elles ne s’en plaignent pas.

On travaille super fort. On donne tout ce qu’on a. On est jeunes et avec beaucoup d’énergie , confie l’attaquante Hannah Unis-Thibeault. Je pense que tout le monde commence sur une nouvelle page, cette saison, avec la pandémie. On va être capable de compétitionner avec tout le monde, cette saison.

L'attaquante Hannah Unis-Thibeault lors d'une rencontre face aux Stingers de Concordia. Photo : Gracieuseté de Marc Lafleur / Ravens de Carleton

On est tous dans le même bateau. Ça nous fait pas peur. On a un bon groupe, on est prêtes et on a hâte que la saison commence. Une citation de :Tanya Guindon, entraîneure-adjointe des Ravens

L’objectif des Ravens sera tout de même modeste, en commençant l’année. L’équipe vise une place en séries pour surprendre par la suite.

La défenseure Angelica Callochia pendant un match, en 2020. Photo : Gracieuseté de Marc Lafleur / Ravens de Carleton

L’équipe est jeune, mais nous sommes ambitieuses et travaillons fort. On sera capable de performer avec notre groupe de meneuses. Il y a eu un ajustement après une année sans matchs, mais on lutte beaucoup au sein de l’équipe , ajoute la défenseure Angelina Callochia.

Les Gee-Gees visent le championnat

Chez les grandes rivales des Ravens, à l’Université d’Ottawa, l’objectif sera un peu plus ambitieux. La formation des Gee-Gees compte plus de vétéranes et visera le sommet, cette saison.

On a une équipe très complète. Nous avons des filles physiques et très rapides, des joueuses avec de bons lancers et de bonnes mains. Ça donne un tout, je pense. Je pense qu’on peut batailler pour la première place , lance avec confiance Ariane Aubin.

Ariane Aubin est attaquante avec les Gee-Gees de l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Le nombre de recrues est moindre chez les Gee-Gees, ce qui permet à l’équipe d’avoir de plus grandes ambitions. La compétition sera toutefois élevée dans la division. Encore une fois, la pandémie joue un rôle.

Plusieurs vétéranes devaient partir, mais ont une année d’éligibilité de plus, en raison de la pandémie. La compétition va être vraiment forte encore , explique la gardienne Aurélie Dubuc.

Le niveau de compétition sera donc plus imprévisible, cette saison. Je pense que ça fait une grosse différence. Ce sont des filles qui ont beaucoup d’expérience et elles apportent ça avec leurs équipes, surtout en force , ajoute Dubuc.

La gardienne de l'équipe de hockey Gee-Gees de l'Université d'Ottawa, Aurélie Dubuc Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Toutes les équipes sont toutes bonnes. C’est toujours des matchs serrés. D’une année à l’autre, ça se ressemble. Une citation de :Ariane Aubin, attaquante

Afin d’atteindre leur objectif de remporter le championnat, les Gee-Gees miseront sur le travail d’équipe. Il va falloir travailler fort à chaque rencontre. On va devoir travailler en équipe et surtout communiquer , fait valoir la gardienne.

Une chose est certaine, la rivalité naturelle entre les deux formations va se poursuivre, cette saison. Les plus grandes rivales proviendront probablement du Québec, toutefois.

Ça fait plusieurs années que Concordia recrute de très bonnes joueuses. Ils ont un bon groupe d’entraîneurs. Elles seront sûrement au top, mais je crois qu’on va être capables de compétitionner , affirme Tanya Guindon, qui croit en son équipe.

Les Stingers seront d’ailleurs les adversaires des Gee-Gees lors de leur match d’ouverture, alors que les Ravens feront face à Bishop. Les deux formations de la capitale vont s’affronter lors de leur deuxième rencontre de la saison.