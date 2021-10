Kevin Cheveldayoff cité dans un scandale sexuel visant les Blackhawks de Chicago

Mardi, la Ligue nationale de hockey a infligé une amende de 2 millions de dollars aux Blackhawks de Chicago.

C'est par rapport à ce que la LNHLigue nationale de hockey décrit comme une réponse tardive de l'équipe aux allégations d'agression sexuelle qui auraient été commise par l'ancien entraîneur Bradley Aldrich contre un joueur lors des séries éliminatoires de 2010

Les faits reprochés remontent à cette année-là, lors de la conquête de la Coupe Stanley par les Blackhawks. Bradley Aldrich était à l'époque spécialiste vidéo de l'équipe.

Cette amende fait suite à la publication d'un rapport commandé par les Blackhawks de Chicago.

Le directeur général des Jets de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff Photo : La Presse canadienne / JOHN WOODS

L'ex-procureur fédéral Reid Schar, qui a mené l'enquête au nom du cabinet d'avocats Jenner & Bock, a découvert que six responsables des Blackhawks de Chicago s'étaient rencontrés en mai 2010 pour discuter d'allégations impliquant Bradley Aldrich.

Kevin Cheveldayoff, qui était à l'époque le directeur général adjoint de l'équipe de Chicago, était également présent à la réunion.

Toutefois, les responsables n'ont pris aucune mesure pendant trois semaines, lorsque le directeur des ressources humaines de l'équipe a offert à l'ancien entraîneur le choix de démissionner ou de faire l'objet d'une enquête.

Selon Reid Schar, les comptes rendus de ce qu'il s'est passé lors de cette réunion variaient.

Ce qui est sûr, c'est qu'après avoir été informée du harcèlement sexuel et de l'inconduite présumés de Brad Aldrich sur un joueur, aucune mesure n'a été prise pendant trois semaines , a déclaré mardi l'ancien procureur fédéral.

Red Shar a ajouté que bien qu'il y ait eu une absence de souvenirs quant à savoir si quelqu'un d'autre qui était présent à la réunion à part [le président du club John McDonough] devait ou prendrait des mesures supplémentaires, rien n'a été fait par les autres hauts dirigeants pour remédier à la situation.

Selon le rapport, un ancien stagiaire alléguait que Brad Aldrich lui avait fait une avance non désirée pendant ces trois semaines supplémentaires.

Le directeur général des Blackhawks de Chicago, Stan Bowman, qui était l'un des six responsables ayant participé à la rencontre, a démissionné mardi.

Stan Bowman a démissionné mardi de son poste de directeur général desBlackhawks de Chicago. Photo : La Presse canadienne / Amr Alfiky

Le commissaire de la LNHLigue nationale de hockey , Gary Bettman, a déclaré mardi par voie de communiqué qu'il avait l'intention de rencontrer Kevin Cheveldayoff pour discuter de son rôle par rapport à ces événements.

Je réserverai mon jugement sur les prochaines étapes, le cas échéant , a poursuivi M. Bettman.

Dans une déclaration des Jets de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff a affirmé qu'il a hâte de parler à Gary Bettman et qu'il coopérerait avec la Ligue nationale de hockey.

M. Cheveldayoff dit avoir partagé tout ce qu'il savait sur cette affaire dans le cadre de l'enquête du cabinet Jenner & Block. Cela se reflète dans le rapport d'enquête , a-t-il déclaré.

Elliotte Friedman, analyste chez Hockey Night In Canada, note que Kevin Cheveldayoff sera également confronté à des questions sur l'écart entre une déclaration qu'il a faite plus tôt cette année et ce que mentionne le rapport au sujet de la réaction tardive suite aux allégations visant Brad Aldrich.

En juillet, M. Cheveldayoff avait déclaré dans un communiqué qu'il n'avait aucune connaissance d'allégations impliquant Bradley Aldrich jusqu'à ce qu'on lui demande s'il était au courant de quoi que ce soit juste avant la fin de son contrat avec les Blackhawks de Chicago.

Jashvina Shah, co-auteur de Game Misconduct: Hockey's Toxic Culture and How to Fix it, pense que Kevin Cheveldayoff devrait perdre son emploi.

Toutes les personnes impliquées devraient être licenciées. Je sais que Stan Bowman n'a pas été congédié, il a démissionné. Je ne pense pas que les gens devraient avoir cette possibilité , a déclaré Mme Shah, une victime d'agression sexuelle.

Elle pense que Gary Bettman devrait également être congédié.

M. Bettman dit qu'il a l'intention de rencontrer l'ancien entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago, Joel Quenneville, l'actuel entraîneur-chef des Panthers de la Floride.

Avec les informations de Bartley Kives