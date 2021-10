COVID-19 : 321 cas et 10 morts de plus en Ontario

Santé publique Ontario confirme 321 nouveaux cas et 10 décès de plus.

Un de ces décès a eu lieu il y a plus d'un mois. Il est ajouté au bilan à la suite du nettoyage de données.

Plus de 63 % des nouvelles infections mercredi touchent des individus qui n'étaient pas pleinement vaccinés ou dont le statut d'immunisation n'est pas connu.

Il y a 66 cas à Toronto, 33 dans la région de York, 27 dans la région de Sudbury, 27 à Ottawa, 17 dans la région de Windsor-Essex, 17 dans la région de Halton, 16 dans la région de Peel et 16 dans la région de Middlesex-London.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours des sept journées précédentes remonte légèrement par rapport à mardi, s'établissant à 366. Cette moyenne était toutefois de 407 il y a une semaine.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Il y a 2 infections de plus parmi les résidents des foyers pour aînés de la province.

Cas dans les écoles

Il y a 90 infections de plus en milieu scolaire.

Nombre de cas touchant des élèves : 85

Nombre de cas chez les employés : 5

À l'heure actuelle, 533 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit 11 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Deux écoles sont présentement fermées en raison d'éclosions.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Mardi, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, a rejeté à nouveau les appels à imposer la vaccination obligatoire au personnel des écoles, affirmant que jusqu'à 50 000 travailleurs en éducation non vaccinés pourraient perdre leur emploi, alors qu'il y a déjà une pénurie de personnel.

Hospitalisations

Il y a 215 hospitalisations, soit 18 de moins que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 134 (-4)

Nombre de patients sous respirateur : 91 (+3)

Il y a 384 nouvelles guérisons.

La diminution des cas actifs se poursuit (2978 cas actifs actuellement, soit 73 de moins que la veille).

Vaccination

Près de 21 800 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées mardi.

Présentement, près de 88 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et près de 84,1 % les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation.

Dépistage

Près de 30 800 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures dans la province.

Le taux de positivité des tests est de 1,4 %.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 598 431 cas de COVID-19 et 9862 décès.