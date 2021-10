Délit de fuite mortel à Saint-Lin-Laurentides : arrestation de deux suspects

Le premier suspect, un homme de 20 ans, est un résident de Terrebonne. Le deuxième suspect, âgé de 21 ans, habite à Saint-Sophie.

On ignore pour le moment lequel des deux hommes était au volant de la camionnette qui a heurté l’adolescent qui marchait en bordure de la route vers 20 h, le soir du drame. On ne sait pas non plus si les deux suspects étaient à bord du véhicule au moment des faits.

Selon les témoignages recueillis par la police qui a aussi obtenu des images captées par des caméras de surveillance, le conducteur de la camionnette aurait pris la fuite après avoir heurté le jeune piéton sans lui porter assistance ou signaler l’accident aux services d’urgence. Le conducteur ne s’était pas non plus manifesté dans les jours qui ont suivi.

Un reconstitutionniste et des enquêteurs de la SQ avaient été dépêchés sur les lieux afin de déterminer les circonstances entourant la collision. Photo : Radio-Canada / Alain Béland

Les enquêteurs des crimes majeurs nous ont partagé des vidéos, gracieuseté de certains résidents du secteur dans lesquelles on voyait un véhicule qui pouvait correspondre au véhicule que l’on recherchait et qui semblait endommagé, relate la porte-parole de la Sûreté du Québec , Audrey-Anne Bilodeau.

L’enquête sur ce délit de fuite mortel a conduit les policiers à la saisie d’une camionnette dans le stationnement d’un commerce situé non loin des lieux de l’accident le 2 octobre dernier. Des perquisitions avaient aussi été effectuées par les policiers dans deux résidences de la région.

Suite à la diffusion de ces images, ça nous a permis de perquisitionner le véhicule en question, mais vous comprendrez qu’après avoir eu le véhicule, il fallait prouver qui était au volant de ce véhicule-là lors des événements , a précisé l'agente Bilodeau.

Les suspects doivent comparaître par visioconférence en fin d’après-midi au palais de justice de Joliette.

Le conducteur du véhicule s'expose à plusieurs accusations dont délit de fuite ayant causé la mort. Les accusations qui seront portées contre le deuxième suspect seront déterminées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales en fonction de son degré d'implication dans le crime commis.