La GRC demande l’aide du public pour trouver un enfant disparu à Halifax

L'enfant afro-néo-écossais mesure 4 pieds et pèse 75 livres. Il a les cheveux et les yeux foncés. Lorsqu'il a été vu pour la dernière fois, il portait un manteau bleu, des pantalons noirs et des espadrilles bleus pâles.

La GRC a émis une alerte à la population peu avant 10 h mercredi, mais il ne s'agit pas d'une alerte AMBER.

La disparition d'une personne a des conséquences profondes pour la personne concernée et pour ceux et celles qui la connaissent. Nous demandons à la population de diffuser l'avis de recherche dans les réseaux sociaux avec respect , écrit la GRC dans un communiqué.