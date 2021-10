Les travailleurs de la santé non vaccinés seront congédiés en C.-B.

Depuis mardi, tous les travailleurs de la santé qui n'ont reçu aucune dose de vaccin contre la COVID-19 doivent être suspendus sans salaire pour une période de deux semaines, selon la règle provinciale. Durant cette période, l’employeur doit discuter des intentions de vaccination de ces travailleurs.

Si au bout de deux semaines, l’employé refuse toujours d’être vacciné, on lui remettra une lettre de congédiement selon les conventions collectives liées à cette action , explique le ministère de la Santé dans un courriel.

L’exigence d’être vacciné est une nécessité absolue dans notre système de santé, mais nous comprenons les conséquences pour les gens et leurs familles et nous les encourageons à se faire vacciner , a dit le ministre de la Santé, Adrian Dix, lors d’un point de presse mardi.

Les employés des centres de soins longue durée non vaccinés ont pour leur part été suspendus dès le 12 octobre. Selon le calendrier fourni par la province, ceux qui refusaient toujours la vaccination au 26 octobre seront mis à pied.

Plus de 4000 travailleurs n'ont reçu aucune dose

Le nombre de travailleurs de la santé qui ne sont pas immunisés en Colombie-Britannique s’élevait à 4090 à la date butoir pour la vaccination obligatoire, confirment les autorités sanitaires. De plus, 2626 travailleurs de la santé n'avaient reçu qu'une seule dose à pareille date.

En excluant les employés des centres de soins longue durée, la Colombie-Britannique compte environ 126 340 travailleurs dans son système de santé.

Le syndicat des infirmiers et infirmières de la Colombie-Britannique souhaite prendre connaissance de la mesure et analyser ses conséquences pour les patients et ses membres avant de commenter.

Le syndicat des ambulanciers de la Colombie-Britannique estime de son côté qu'environ 200 de ses membres risquent de perdre leurs emplois.

Andrew MacPherson est l'une de ces personnes. Il dit aimer ce métier qu'il fait depuis 13 ans, mais il croit que certaines choses sont plus importantes que son travail et refuse de dévoiler son statut vaccinal à son employeur.

Des conséquences sur les services?

La Colombie-Britannique s'attend à devoir reporter certaines chirurgies non urgentes dans la région de l'Intérieur, en raison d'un manque de personnel.

Une forte proportion des travailleurs qui ne sont pas pleinement immunisés se trouve dans cette région, soit 1369 personnes.

Cela représente 7 % des travailleurs de la santé de cette région, alors qu'ailleurs dans la province la moyenne se situe à 3 %.

Il y aura des conséquences dans certains secteurs comme l’imagerie médicale et les laboratoires pour différentes régions de la province , indique le ministre Dix. Nous devrons réduire les heures d’activités ou trouver du personnel supplémentaire.

À Kelowna, le perfusionniste François Perron est soulagé de savoir que ses collègues doivent désormais être doublement vaccinés pour pouvoir continuer à exercer leurs activités.

Un hôpital avec des gens pas vaccinés, c'est comme avoir une caserne de pompiers avec un pyromane. Il y a de l'espoir pour la suite maintenant , a-t-il confié à l’émission Panorama.

Avec des informations de Courtney Dickson