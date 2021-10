Deux ambulanciers recevront leur peine en janvier après la mort d’un bon Samaritain

Steven Snively, 55 ans, et Christopher Marchant, 32 ans, avaient été appelés à intervenir le soir du 2 décembre 2017, à la suite d'une fusillade.

La victime Yosif Al-Hasnawi a succombé à ses blessures à l'hôpital après avoir été atteinte par balle. L'homme de 19 ans s'était porté au secours d'un aîné harcelé par deux jeunes près d'un dépanneur.

Les ambulanciers pensaient à tort que Yosif Al-Hasnawi avait été blessé seulement par une décharge de carabine à plomb. Ils ont mis 23 minutes à quitter les lieux de la fusillade pour l'amener à l'hôpital.

Dire qu'il s'agit d'une affaire tragique serait un euphémisme , a déclaré le juge Harrison Arrel, en rendant son verdict en juin dernier.

Ce dernier doit communiquer la peine le 18 janvier.

La victime, Yosif Al-Hasnawi. Photo : Al-Mustafa Islamic Centre

La Couronne réclame une peine d'emprisonnement de deux ans et demi et demande au juge d'évaluer la possibilité de hausser les accusations pour le chef d'homicide involontaire.

La défense rétorque que si la Couronne voulait déposer des accusations d'homicide involontaire, le tout aurait dû être fait avant le début du procès.

Me Jeffrey Manishen dit que les lieux étaient sombres le soir du drame et qu'il y avait de la confusion sur ce qui s'était passé, ce qui a pu miner le jugement de ses clients. Selon lui, les deux ambulanciers devraient écoper d'une peine avec sursis de six à neuf mois, suivie d'une probation et de 100 heures de travaux communautaires.

Avec des renseignements fournis par CBC News