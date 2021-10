Une personne meurt à la suite d’une surdose au camp Marjorie à Regina

Il s'agit de la première surdose mortelle survenue au camp Marjorie, selon Shylo Stevenson, l'un des organisateurs.

Lors d'une tournée en matinée la personne a été trouvée en situation de détresse médicale. Il a été impossible de la réanimer.

Une enquête du coroner est en cours ainsi qu'une autopsie afin de confirmer la cause du décès.

Selon les informations de Shylo Stevenson, 71 tentes sont installées au camp Marjorie, et plus de 100 personnes s'y trouvent à tout moment de la journée. Parmi les campeurs, on compte deux femmes enceintes et trois personnes âgées, mais pas d'enfant.

Pour chaque personne que les services sociaux parviennent à faire quitter, 5 autres rejoignent le camp , ajoute-t-il. Ce sont des portes tournantes.

Lundi, le camp Marjorie recevait la visite de la ministre des Services sociaux de la province, Lori Carr. Elle a discuté avec les organisateurs de l'avenir du camp avec les organisateurs. Une rencontre attendue de part et d’autre et qui devait permettre de déterminer une stratégie possible à l’approche des temps froids.

Nous travaillons avec la Ville de Régina et d’autres organisations locales pour déterminer des solutions qui permettront aux gens de rester en sécurité, bien au chaud a-t-elle affirmé.

Malgré les démarches en cours, l’expérience relève du traumatisme selon Shylo Stevenson. Ce dernier croit par ailleurs que plus d'aide est nécessaire surtout après le décès survenu mardi.

Ça se transforme en crise une fois de plus, surtout parce que l’aide dont nous disposons est inadéquate […] nous souffrons, nous souffrons mentalement, physiquement et émotionnellement, spirituellement.

Nous avons tout simplement besoin d’aide , insiste-t-il.

Le camp Marjorie est un regroupement de tentes installé au park Core Community à Regina. Il a été nommé en mémoire d'une femme itinérante de Regina décédée plus tôt au mois d'octobre.

Avec les informations de Rachel Sloane