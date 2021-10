Environ 30 % des étudiants du CCNB ne sont pas encore vaccinés

Le CCNBCollège communautaire du Nouveau-Brunswick compte environ 800 employés. À l’heure actuelle, 92 % d'entre eux sont pleinement vaccinés. D’autres le seront au cours des prochains jours.

On va avoir malheureusement peut-être une demi-douzaine d’employés qui refusent la vaccination. Ils devront subir les conséquences qui étaient définies par la note du gouvernement. Ils seront sans solde à partir du 19 novembre , affirme Paolo Fongémie, vice-président des services administratifs au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

Environ 2000 étudiants fréquentent le CCNBCollège communautaire du Nouveau-Brunswick , et 70 % d’entre eux sont pleinement vaccinés.

Je vous dirais le défi qu’on a eu et qu'on a, mais ça s’améliore parce qu’on a changé de stratégie. C’est de communiquer avec nos étudiants , souligne Paolo Fongémie.

Ce qu'en pensent des étudiants vaccinés

Moi, je suis doublement vacciné , affirme Mathieu St-Pierre-Breau, étudiant au campus de Dieppe.

Le taux de vaccination ne l’inquiète pas.

On a nos masques, on met le Purell, on garde quand même nos distances. Il y a le moins de contacts possible. C’est sûr qu’il y aura un certain petit fist pump ici et là, mais écoute, c’est rendu la normale d’aujourd’hui , explique Mathieu St-Pierre-Breau.

J’ai eu mes deux doses de vaccin , affirme aussi l’étudiant togolais Wattara Ridwane Malouro, au campus de la Péninsule acadienne.

Il respecte la décision des étudiants qui hésitent à se faire vacciner, mais il s’inquiète pour leur santé.

Ils sont libres de faire leurs choix, mais pour eux je me demande ce qui arriverait s’il y a une éclosion quelque part. Quelle est leur mesure de protection? Qu’est-ce qu’ils ont comme protection par rapport à la situation? , explique Wattara Ridwane Malouro.

Des restrictions pour les étudiants non-vaccinés

Les étudiants non vaccinés doivent subir deux tests de dépistage par semaine pour se rendre en classe. Ils risquent aussi de rencontrer des obstacles pour participer à des activités et à des stages en milieu de travail.

Les programmes de santé, l’éducation à l’enfance, les programmes de garderies, même dans nos programmes de métier dans le ministère des Transports où il y a des garages, les étudiants ne pourront pas faire leurs stages parce que c’est la pleine vaccination , indique Paolo Fongémie.

La direction du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick espère convaincre plus d'étudiants de se faire vacciner contre la COVID-19 (archives). Photo : Radio-Canada

Paolo Fongémie croit que le taux de vaccination des étudiants va augmenter au cours des prochaines semaines. Sinon, le CCNBCollège communautaire du Nouveau-Brunswick étudie la possibilité de renforcer les restrictions.

D’après un reportage de Bernard LeBel