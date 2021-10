Dave Chappelle réserve l’aréna Banque Scotia de Toronto malgré une controverse

L'humoriste américain, qui a publié une déclaration cette semaine disant qu'il était victime de la culture de l’annulation sur ses pièces de comédie, présentera son film Untitled dans l'arène de 19 800 places le 15 novembre.

La date fait partie d'une tournée plus large du documentaire qui comprend une performance en public de Dave Chappelle & Friends.

L’unique représentation prévue au Canada a suscité des critiques en ligne après que l’aréna Banque Scotia a publié l'annonce sur les réseaux sociaux en désactivant les commentaires.

Certains ont interprété cette décision comme un moyen de contourner toute controverse concernant l'accueil du comédien dans leurs locaux.

Une déclaration du propriétaire du site, Maple Leafs Sports & Entertainment (MLSE), indique qu'il organise une grande variété d'événements publics et que dans certains cas, certains aspects du contenu peuvent être offensants ou néfastes pour certains et ne refléteront pas les opinions ou les valeurs de notre organisation.

MLSEMaple Leafs Sports & Entertainment reste inébranlable dans son engagement à fournir un environnement sécurisé à tous les amateurs et employés qui choisissent d'assister à un événement, en soutenant les groupes qui choisissent de ne pas assister à un événement en raison d'un contenu qui pourrait offenser ou être préjudiciable, et le travail en cours pour créer une communauté plus inclusive et un changement social positif et durable , a ajouté l'organisation dans un courriel.

Manifestation contre Netflix

Au cours des dernières semaines, Dave Chappelle a été critiqué pour son spectacle sur Netflix The Closer, dans lequel il consacre une grande partie à raconter des démêlés avec la communauté LGBTQ. Il termine en se demandant si les femmes trans sont vraiment des femmes, se déclarant féministe radical trans-exclusionniste .

L'émission spéciale a créé des remous chez Netflix où certains employés ont organisé une manifestation au siège de l'entreprise à Los Angeles la semaine dernière, attirant l'attention sur les politiques de leur employeur en matière de programmation inclusive et appelant à une meilleure représentation trans dans les instances dirigeantes de l'entreprise.

Des personnes manifestant devant les bureaux de Netflix le 20 octobre 2021 Photo : afp via getty images / FREDERIC J. BROWN

Un certain nombre d’étoiles de séries diffusées sur la plateforme ont exprimé leur soutien à la manifestation, y compris Elliot Page, né à Halifax, qui a tweeté : Je suis aux côtés des employés trans, non binaires et BIPOC (personnes autochtones, noires et de couleur) de Netflix qui se battent pour plus et de meilleures histoires trans et un lieu de travail plus inclusif.

Dave Chappelle a publié lundi une vidéo sur Instagram d'une de ses récentes émissions en direct où il a expliqué comment les répercussions ont affecté la sortie de Untitled :

Ce film que j'ai fait a été invité à chaque festival du film aux États-Unis (...) et quand cette controverse est sortie à propos de The Closer, ils ont commencé à me désinviter de ces festivals du film , a-t-il déclaré.