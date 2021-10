À Yellowknife, comme dans d’autres collectivités ténoises, les élèves ont retrouvé le chemin de l’école pour la deuxième fois en six semaines, alors que la situation liée à la COVID-19 se stabilise au territoire.

L’école francophone Allain St-Cyr fait partie de celles qui ont été fermées presque un mois et demi et dont les élèves ont retrouvé leurs salles de classe.

C’est un changement qui ravit Sylvie Larose, la directrice de l'établissement, pour qui une école sans enfants est dénaturée.

On a vécu, on pourrait dire comme une deuxième rentrée [...] on l’a vécu comme une vraie célébration.

Mme Larose confirme que tous les élèves ont fait leur retour en classe et ne cache pas qu’ils ont vécu des moments d’euphorie en revoyant leurs camarades, qu’ils n’avaient pas revus dans les murs de l’école depuis le 13 septembre. Elle note néanmoins qu’un temps de réadaptation sera nécessaire.

On dirait qu’on a repris le 14 septembre, comme on avait laissé le 13 septembre. Une citation de :Sylvie Larose, directrice de l’École Allain St-Cyr

À l’école, les protocoles sanitaires sont encore en place. Outre le port du masque obligatoire pour les élèves et l’équipe encadrante, le système des bulles est toujours en place pour éviter que les niveaux ne se mélangent. Le nettoyage des surfaces se poursuit également et les bureaux sont disposés de telle sorte que la distanciation est respectée.

La pratique du sport reste elle très limitée, puisque les sports de contact sont exclus et les classes ne peuvent pas être mélangées. On favorise encore aller à l’extérieur [...] donc c’est très minimaliste , dit Mme Larose.

Dépistage à domicile

Et puis il y a une nouvelle mesure : le projet de dépistage de la COVID-19 à domicile pour les élèves. Annoncé le 18 octobre par le gouvernement, il a pour but d’aider à prévenir la transmission dans les écoles.

S’il concernait au début les élèves de 5 à 12 ans, il a été étendu mardi aux élèves de prématernelle, y compris ceux âgés de 4 ans après que des parents ont fait savoir qu’ils ne voulaient pas que leurs jeunes enfants soient exclus du programme.

À Allain St-Cyr, au delà de 26 enfants sur 106 possibles se font dépister, selon Mme Larose. Une bonne portion, mais cependant loin de l’échantillon minimal de 10 % recommandé par le gouvernement et des 20 % demandés par le Conseil scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest.