Homme en crise à Barraute : la prison pour Francis Legault

Francis Legault, 38 ans, de Val-d’Or, a effectivement plaidé coupable à 11 des 17 chefs qui pesaient contre lui, lundi, au palais de justice de Senneterre. On parle d’accusations d’avoir fui la police, de vol de camionnette, de bris de conditions de remise en liberté et d’une série d’infractions en lien avec la possession d’armes à feu.

Le juge Marc Ouimet, de la Cour du Québec, s’est rangé à la suggestion commune faite par Me Jonathan Tondreau-Lord, du ministère public, et Me Élizabeth Ménard, de la défense.

Il a donc condamné Francis Legault à 30 mois de prison, dont il a déduit la détention préventive. Il lui sera interdit de posséder des armes à feu à vie, devra permettre le prélèvement de son ADN et se soumettre à une probation de deux ans à sa sortie de prison.

Rappel des faits

Francis Legault avait tenu les policiers de la Sûreté du Québec en haleine pendant plusieurs heures, lors des événements qui lui sont reprochés. D’abord interpellé à Senneterre, il avait pris la fuite dans un véhicule avec une femme.

Il avait ensuite volé le véhicule d’un chasseur dans un chemin forestier, avec lequel il s’était finalement enlisé, dans le secteur de Barraute. C’est au terme de négociations qui avaient duré plusieurs heures qu’il s’était finalement rendu pacifiquement, avec la femme qui l’accompagnait. L’événement n’avait fait aucun blessé.

Legault avait été condamné en 2017 à une peine de cinq ans de prison pour le vol qualifié du Bar au Sport de Val-d’Or survenu en 2015.