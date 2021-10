Une Témiscamienne à la conquête du web pour donner des formations partout au Québec

Nathalie Côté est formatrice web depuis une dizaine d’années. La pandémie lui a permis de réaliser à quel point les outils technologiques sont importants.

Elle a créé sa propre entreprise en 2017. Elle se déplace à travers le Témiscamingue pour des formations en lien avec les nouvelles technologies et la navigation sur Internet. Elle accompagne de façon régulière une centaine de personnes.

Ses formations traitent, par exemple, de l'utilisation de la plateforme Zoom ou de Messenger, des virements Interac et de la fraude sur Internet.

Depuis mars 2020, son quotidien a toutefois changé. Ma clientèle, c’est surtout des gens de 50 ans et plus qui connaissent peu les pitons. J’enseigne pas mal tout ce qui a des pitons, qu’on parle des téléphones, des ordinateurs, des tablettes , dit-elle.

Avec la COVID, tout a changé. Tout a changé pour tout le monde et moi aussi. Les groupes, ce n’était plus possible, les formations individuelles, ce n’était plus possible. Tout est devenu plus difficile.

Une citation de :Nathalie Côté, formatrice