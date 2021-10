Une pétition pour que les Jets et les Blue Bombers ne jouent pas en même temps

Les amateurs de sports à Winnipeg sont aux prises avec une surabondance de bonnes performances de leurs équipes et ne veulent pas en rater une. Un partisan a lancé une pétition afin que les Blue Bombers et les Jets ne jouent pas en même temps.

Samedi dernier, les Bombers ont écrasé les Lions de la Colombie-Britannique par la marque de 45 à 0 au stade IG Field tandis que les Jets ont vaincu les Predators de Nashville 6 à 3 au Centre Canada Life.

Les Blue Bombers sont au premier rang de la Ligue canadienne de football avec une fiche de 10 victoires et 1 défaite. Ils accueilleront la finale de l’Ouest le 5 décembre prochain. Ce match coïncide avec un duel des Jets contre les Maple Leafs de Toronto.

Le 6 novembre sera aussi une date problématique, avec les visites des Alouettes de Montréal au IG Field et le match des Islanders de New York contre les Jets.

Instigateur de la pétition, Alon Weinberg indique que les Jets et les Blue Bombers partagent la même base de partisans. Pour des raisons financières liées au petit marché que représente Winnipeg, les deux amphithéâtres doivent être remplis au maximum de leur capacité.

Nous sommes un petit marché. Probablement le deuxième ou troisième plus petit de la LCFLigue canadienne de football et le plus petit de la LNHLigue nationale de hockey , explique-t-il.

Si les deux équipes ne parviennent pas à remplir les gradins en raison de ces conflits d’horaire, M. Weinberg s’inquiète pour la situation des équipes, en particulier pour les Blue Bombers, car il s’agit d’une équipe communautaire qui n’a pas les moyens financiers nécessaires à son maintien, contrairement aux Jets .

Demande de changer l’heure des parties en conflit

L’incertitude liée aux mesures sanitaires a forcé la LCFLigue canadienne de football à amorcer ses activités en août plutôt qu’en juin, ce qui a provoqué plus de conflits d’horaire avec la LNHLigue nationale de hockey qui commence sa saison en octobre.

Ce sont de grands moments sportifs et ils devraient être partagés par autant de Winnipégois que possible. Je pense que c’est vraiment un manque de coordination et qu'il est erroné d’organiser les matchs des deux équipes à un moment qui se chevauche , exprime M. Weinberg.

Un amateur de sport de Winnipeg affiche son soutien aux Bombers et aux Jets lors d'un récent match de la LNH au Centre Canada Life. Photo : La Presse canadienne / Fred Greenslade

Avec sa pétition sur Internet, Alon Weinberg souhaite convaincre la LCFLigue canadienne de football ou la LNHLigue nationale de hockey d’adapter les horaires pour le 5 décembre.

La pétition suggère à la LCFLigue canadienne de football d’inverser les horaires des finales de l’Est et de l’Ouest afin de planifier le match des Bombers à midi. La LNHLigue nationale de hockey pourrait aussi reprogrammer le match Jets-Leafs à 19 h 30, heure locale.

Nous demandons aux Jets et aux Bombers de travailler ensemble pour effectuer ce changement et de collaborer à l’avenir pour éviter les conflits d’heures de début des matchs à domicile , peut-on lire sur la pétition.

Sur leur site Internet, les Blue Bombers proposent une solution. Ils ont l’intention d’offrir un transport par autobus du stade IG Field au Canada Life Centre aux partisans qui veulent assister au match des Jets de 18 h après la finale de l’Ouest de 15 h 30.

Cette solution plaît moyennement à M. Weinberg, alors qu’il ne restera qu’une moitié de partie de hockey à voir, le temps de se frayer un chemin jusqu’à l’aréna à travers la circulation du centre-ville .

Au moment de publier ces lignes, les Jets n’avaient pas répondu à la demande de CBCCanadian Broadcasting Corporation afin de connaître leur opinion sur la problématique de conflit d’horaire.

À 15 h, le 26 octobre, plus de 225 personnes avaient signé la pétition.

Avec les informations de Darren Bernhardt