Un plan de redressement budgétaire de 2,5 M$ au CISSS des Îles

À la suite de la présentation d'un budget déficitaire pour l'année 2021-2022, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) demande au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles de mettre en œuvre un plan de redressement budgétaire.

Ainsi, le conseil d'administration du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux des Îles a adopté, lors d’une séance extraordinaire tenue en septembre, un plan d’équilibre budgétaire 2021-2023 qui inclut des mesures de redressement de 2 474 522 $.

Pour l'année financière en cours, les efforts de rééquilibrage se chiffrent à 1,5 millions de dollars.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux des Îles refuse toutefois de commenter le contenu du plan avant que celui-ci ne soit approuvé par Québec.

La nouvelle présidente-directrice générale de l'organisation, Sophie Doucet, a tout de même précisé que les usagers ne devraient pas subir les impacts de ces mesures de redressement budgétaire.

À ma connaissance, on n’a pas présenté de mesures qui ont des impacts sur les services : il n’y a pas d’inquiétudes à avoir là-dessus , affirme Sophie Doucet. On est en attente du Ministère sur l’acceptation de ce plan de redressement là.

Sophie Doucet succède à Jasmine Martineau comme présidente-directrice générale du CISSS des Îles. Mme Martineau a pris sa retraite. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

En mai, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux des Îles a adopté un budget déficitaire de près de 4,8 millions de dollars pour l’exercice financier 2021-2022, bien que la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux édicte que les sommes affectées ne doivent pas excéder celles comprises dans l’enveloppe budgétaire reçue par Québec.

La prévision budgétaire la plus récente fait maintenant état d'un déficit anticipé de près de 3,5 M$. Cette nouvelle projection inclut le retranchement d'un million et demi de dollars lié aux mesures de redressement budgétaires.

Lors de l'adoption du dépôt du budget, le directeur des services administratifs affirmait que près de 60 % du déficit anticipé s'explique par l'embauche de main-d’œuvre indépendante.

Les responsables des soins de santé madelinots estiment que le recours à des travailleurs externes coûtera 4,3 millions de dollars en 2021-2022, soit une somme 40 plus élevée qu'il y a cinq ans.

Évolution des coûts liés à l’embauche de main-d’œuvre indépendante au CISSS des Îles Évolution des coûts liés à l’embauche de main-d’œuvre indépendante au CISSS des Îles Années financières Coûts 2017-2018 107 000 $ 2018-2019 476 000 $ 2019-2020 1,3 M$ 2020-2021 2,8 M$ 2021-2022 4,3 M$ (coûts anticipés d'ici le 31 mars 2022)

Rareté de la main-d’œuvre : la priorité de la nouvelle PDG présidente-directrice générale

La nouvelle présidente-directrice générale (PDG) du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux des Îles reconnaît la gravité de la situation. Entrée en fonction le 9 octobre, Sophie Doucet fait de la rareté de main-d'œuvre et de la gestion des ressources humaines sa très grande priorité .

Le recours à la main-d’œuvre indépendante a explosé dans les derniers mois et les dernières années, on a beaucoup de travail à faire. Une citation de :Sophie Doucet, présidente-directrice générale du CISSS des Îles

Sophie Doucet inclut également l’enjeu du manque d’hébergement dans l’archipel dans les dossiers qui retiendront son attention rapidement.

C’est un enjeu qui est intimement relié à l’enjeu de la main-d’œuvre, à un tel point que nous ça nous empêche de recruter du personnel, c’est assez préoccupant , mentionne-t-elle. C’est certain que c’est dans nos priorités et on va agir là-dessus dans les prochains mois.

Entre 2017-2018 et 2020-2021, la facture liée à l'embauche de main-d'œuvre indépendante a été multipliée par 26 (archives). Photo : Radio-Canada

Le parcours de Sophie Doucet

Originaire de la Montérégie, Sophie Doucet a occupé différents postes de gestionnaires dans le domaine de la santé au cours des 18 dernières années.

Entre 2010 et 2014, elle a notamment assumé la direction générale du Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Laurent, en Montérégie. Par la suite, elle a migré vers le secteur privé en occupant divers postes de direction au sein du Groupe Santé Sedna qui gère des résidences pour aînés et des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée privés.

En s’installant aux Îles-de-la-Madeleine, Sophie Doucet affirmer réaliser le rêve de s’établir en région et au bord de la mer . Elle n’avait jamais mis les pieds dans l’archipel avant d'y déménager au début du mois d'octobre.