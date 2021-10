Équipe Canada et Lululemon dévoilent les ensembles des athlètes pour Pékin

À près de 100 jours des Jeux olympiques de Pékin, Équipe Canada et la compagnie Lululemon ont dévoilé, mardi, les ensembles que porteront les athlètes olympiques et paralympiques canadiens en Chine cet hiver.

Lululemon, qui est devenu l'habilleur officiel d'Équipe Canada en septembre dernier et le sera jusqu'aux Jeux de 2028, n'a d'ailleurs pas ménagé ses efforts quant à la présentation de la collection, offrant un défilé haut en couleur dans un hôtel chic de Toronto.

L'entreprise vancouvéroise a présenté un éventail de vêtements et d’accessoires. La collection Beijing 2022 comprend des ensembles pour les cérémonies d’ouverture, de fermeture et de podium, ainsi que pour le village olympique et les rencontres avec les médias.

Lululemon est le nouvel habilleur officiel d'Équipe Canada. Photo : La Presse canadienne / Evan Buhler

Les morceaux des ensembles pour les cérémonies d'ouverture et de fermeture sont modulables, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à être superposés, combinés et modifiés par les athlètes pour s’adapter à leur personnalité et à leurs besoins individuels , dit Équipe Canada.

Tous les ensembles sont d'une couleur rouge sauf celui de la célébration de la cérémonie de clôture des Jeux. Celui-ci explore les teints de blanc et d'ivoire. La compagnie de vêtements canadienne a aussi introduit une paire de bottes dans sa collection.

Lululemon remplace la Compagnie de la Baie d’Hudson, qui était le partenaire officiel de l'équipe canadienne depuis 16 ans.

Les sœurs Justine et Chloé Dufour-Lapointe étaient particulièrement ravies de la nouvelle ligne de vêtements d'Équipe Canada. Photo : La Presse canadienne / Evan Buhler

La skieuse de bosses Chloé Dufour-Lapointe, qui en sera à ses quatrièmes Jeux à Pékin, a dit de la ligne de vêtements d'Équipe Canada et Lululemon qu'elle est incroyable, moderne, et mon Dieu que ça ressemble aux athlètes .

On est plus que satisfaites de la collection. On l'a vue. Elle nous a éblouies. Je pense qu'on a juste hâte encore plus de la porter fièrement. Une citation de :Chloé Dufour-Lapointe, skieuse de bosses

C'est une collection [multifonctionnelle], qu'on peut [modifier] de la façon qu'on veut et je trouve vraiment incroyable que la designer ait pensé à nous, à quel point c'est important que ce soit chaud, mais aussi que ce soit cool, qu'on se sente belles, qu'on se sente bien et prêtes à performer , a enchaîné sa sœur Justine.

Au niveau fashion, on est vraiment comblées! dit-elle.

Les ensembles de la collection sont non seulement modulables d'un point de vue stylistique, mais ils s'adaptent aussi très bien aux athlètes handicapés, estime la Québécoise Cindy Ouellet, qui souhaite représenter le Canada en ski paranordique à Pékin.

Lululemon a vraiment fait un bon travail de recherche pour les personnes avec handicap. On a travaillé avec eux sur le design lors d'appels téléphoniques et Zoom pour adapter les vêtements le mieux possible, pour qu'on ne roule pas sur les manteaux avec nos fauteuils ou qu'il n'y ait pas de [fermetures éclair] derrière les pantalons. Ce sont de petits trucs qui font qu'on remarque que [Lululemon] fait vraiment attention à l'inclusion. Ils veulent vraiment avoir de bons vêtements pour tous les types d'athlètes.

Sandrine Hamel, qui vise aussi une place pour les Jeux, mais en parasurf des neiges, fait écho à sa coéquipière d'Équipe Canada.

Les athlètes qui vont être aux Jeux vont vraiment être contents de ce qu'ils vont recevoir. Quand ils vont arriver dans leur chambre et qu'ils vont ouvrir leurs valises, ils ne seront pas déçus!

Les Jeux olympiques de Pékin sont prévus du 4 au 20 février 2022. Les Jeux paralympiques suivront du 4 au 13 mars.