Guilbeault à l’Environnement, une nomination « problématique », selon Jason Kenney

La nomination de Steven Guilbeault, cofondateur d'Équiterre et environnementaliste de renom, au ministère de l’Environnement du Canada n’a rien pour détendre les relations entre Ottawa et l’Alberta.

Si M. Guilbeault suit les politiques qu’il appuyait en tant que militant, ce serait un désastre pour l’économie canadienne , a lancé le premier ministre albertain, Jason Kenney, lors d’une conférence de presse, mardi.

J’espère par contre qu’il va adopter une approche constructive et raisonnable pour travailler avec l’Alberta, les autres provinces et l’industrie des ressources naturelles .

Il croit que choisir M. Guilbeault pour ce poste sensible envoie un message problématique aux Albertains, mais ajoute qu’il est prêt à travailler avec tous les gouvernements et les ministres.

En 2019, Jason Kenney avait été plus cinglant envers Steven Guilbeault.

Sur Twitter, il avait dit que M. Guilbeault était un activiste financé de l’étranger, soutenant le manifeste du bond en avant (Leap Manifesto), qui veut détruire l’industrie énergétique canadienne, tuant des centaines de milliers d’emplois .

Le premier ministre a dit qu'il croyait toujours que les positions que Steven Guilbeault avait défendues par le passé étaient « extrêmes », mais qu'il espérait que son approche, en tant que ministre, serait différente.

La semaine dernière, le nom et la photo de Steven Guilbeault sont apparus dans le rapport de l’enquête publique sur les campagnes anti-énergie albertaine commandé par le gouvernement Kenney.

Le rapport de 650 pages conclut que l’organisation qu’il a cofondée, Équiterre, a participé à l’opposition au développement de l’industrie pétrolière et gazière.

Le groupe de droit environnemental albertain Ecojustice, pour sa part, se réjouit de voir quelqu’un qui a l’expérience et les connaissances approfondies de M. Guilbeault [à ce poste].

Avant les élections, Steven Guilbeault était ministre du Patrimoine canadien.

Un ministre franco-albertain membre de la communauté LGBTQ

L’Alberta aura toutefois une place dans le Cabinet Trudeau. Randy Boissonnault, qui a repris son siège de justesse des mains du conservateur James Cumming dans Edmonton-Centre, hérite du ministère du Tourisme.

Il devient également ministre associé des Finances.

Le candidat libéral Randy Boissonnault fait campagne pour reprendre le siège d'Edmonton-Centre qu'il a occupé de 2015 à 2019. (archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Gohier

Randy Boissonnault est un Franco-Albertain et un des sept élus de la Chambre des communes qui s’identifient comme membres de la communauté 2SLGBTQ+.

On est vraiment fiers de lui , lance Martin Bouchard, porte-parole du comité FrancoQueer de l’Ouest qui est basé à Edmonton.

Il souligne que Randy Boissonnault s’implique depuis des années auprès de la communauté à Edmonton.

Je l’ai rencontré à plusieurs reprises et Randy c’est une boule d’énergie [...] Je crois que ses motivations sont hyper authentiques et qu’il veut faire avancer la cause au point de vue national et international , dit Martin Bouchard.

Il croit par ailleurs qu’avoir une telle représentation à un haut poste sera inspirant pour les jeunes avec lesquels le comité travaille.

Surtout qu’il vient de l’Alberta et de la francophonie albertaine, car on sait que c’est un milieu parfois plus conservateur. Donc qu’ils se voient dans les médias et la politique, c’est sûr que ça a un effet positif , ajoute-t-il.

Randy Boissonnault a été député d’Edmonton-Centre de 2015 à 2019.

Au cours de cette période, il avait été nommé conseiller spécial de Justin Trudeau sur les questions de diversité sexuelle et de genre et secrétaire parlementaire pour le Patrimoine, mais pas ministre.

George Chahal, le seul autre Albertain élu sous la bannière libérale, n’est pas dans le Cabinet.

De 2019 à 2021, l’Alberta n’avait aucun député libéral.

Amarjeet Sohi, l’actuel maire d’Edmonton, est le dernier Albertain à avoir siégé au Cabinet.