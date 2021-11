La révolution américaine des éoliennes en mer commence à Block Island

Block Island est désormais 100 % verte et offre un bon aperçu de ce que l'avenir réserve au pays. Les vents forts qui y soufflent sont une précieuse ressource naturelle pour la région. L'île ne dépend plus désormais de génératrices alimentées au diesel pour avoir de l'électricité.

Ses éoliennes produisent 30 mégawatt d'énergie, mais l'île n'en utilise que quatre, à son pic, durant l'été. Aussi, les câbles sous-marins qui acheminent l'électricité vers l'île poursuivent leur route vers le continent pour y envoyer le surplus.

Vue aérienne de Block Island et des cinq éoliennes en mer Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

En place depuis 2016, ces éoliennes sont deux à trois fois plus puissantes que celles édifiées sur la terre ferme. Elles sont particulièrement hautes pour capter davantage le vent, et l’envergure de leurs pales peut atteindre plus de 200 mètres.

Le Nord-Est est considéré comme l'Arabie saoudite de l'énergie éolienne , lance Bryan Wilson, qui est responsable de ce projet pour l'entreprise danoise Orsted. Il voit déjà se dresser non pas un parc, mais une forêt d'éoliennes, à l'image de ce qu'on trouve déjà en Europe.

La filière éolienne américaine Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

On va passer d’un projet de 100 millions de dollars à un projet de 100 milliards. Il va y avoir des centaines, voire des milliers d’éoliennes, à une trentaine de kilomètres de la côte, pour générer de l'électricité à des millions de personnes. Une citation de :Bryan Wilson

Ces moulins à vent en mer ne font pas l'unanimité. Rosemary et John Ives vivent sur l'île quatre mois par année. La maison qu'ils habitent est dans la famille depuis près d'un siècle.

Rosemary et John Yves s'opposent aux éoliennes en mer, car elles gâchent leur horizon. Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

Ces éoliennes en mer gâchent le bel horizon, on ne voit que ça , déplore-t-elle. Sans vouloir revenir aux génératrices, Rosemary estime que le recours à des panneaux solaires sur chaque surface plate aurait pu être considéré.

J'espère que ces cinq éoliennes vont être frappées par la foudre. Une citation de :Rosemary Ives, résidente de Block Island

Pour Judith Grey, résidente permanente de l'île, ces éoliennes sont au contraire une véritable révolution qu'il faut soutenir. L'électricité est constante et ininterrompue, contrairement à avant, se félicite-t-elle. Dans le passé, on devait constamment changer nos électroménagers, l'électricité fluctuait et était peu fiable , rappelle-t-elle.

Judith Grey soutient le projet d'éoliennes en mer, même si c'est devant sa maison. Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

En fait, l'électricité provenait de cinq génératrices qui carburaient au diesel. Les camions-citernes arrivaient sur l’île en traversier pour les alimenter, elles brûlaient 4,5 millions de litres de diesel chaque année. C’était bruyant, polluant et peu fiable , nous dit Jeffrey Wright, président de la Block Island Utility District, qui fournit l'électricité.

Ce qui le préoccupe aujourd'hui, ce sont les catastrophes naturelles qui pourraient toucher les éoliennes et les câbles sous-marins. Ce qui s'est passé au Texas au printemps dernier pourrait nous arriver, dit-il. Une tempête glaciale avait alors paralysé tout l'État, 250 000 personnes se retrouvant sans électricité dans un État qui est pourtant le premier producteur de gaz et d'électricité.

Si les éoliennes tombent en panne, que les câbles sont gelés et que les prix du diesel flambent, l'île pourrait être paralysée et tomber en faillite en 24 heures. Une citation de :Jeffrey Wright, président de la Block Island Utility District

Une éolienne en mer devant une maison à Block Island Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

Il nous faut une solution de rechange , pense Jeffrey Wright. Selon lui, l'île doit mettre en place un système de stockage d'énergie par batteries.

La transition énergétique apparaît à la majorité des habitants de l'île comme quelque chose d'inévitable. Près de la moitié de son territoire est protégé, on y encourage l'écotourisme. L’île se targue même d'être à l'avant-garde en matière d’environnement. Elle est, en tout cas, chef de file pour les éoliennes en mer aux États-Unis.