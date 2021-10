126 nouveaux cas de COVID-19 et 10 décès supplémentaires en Saskatchewan

La Saskatchewan enregistre 126 nouveaux cas de COVID-19 et déplore le décès de 10 personnes dans les dernières 24 heures.

Mardi, la province compte 286 personnes hospitalisées, dont 69 patients admis aux soins intensifs.

Sur ces 286 patients, 207, soit 72,4 %, ne sont pas complètement vaccinés.

Trois patients supplémentaires ont été transférés en Ontario, ce qui porte à 12 le nombre de patients transportés à l'extérieur de la province jusqu'ici.

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan ( SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan ) fait état de 2538 cas considérés comme étant toujours actifs.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À Saskatoon, on enregistre 35 nouveaux cas. On en compte 29 à Regina et 14 dans le centre est de la province.

Au total, il y a eu 76 607 transmissions du virus dans la province depuis le début de la pandémie et 827 personnes sont décédées des suites de la maladie.

La campagne de vaccination se poursuit avec 1007 nouvelles doses administrées, ce qui porte le total de vaccinations à 1 649 640.