Le gouvernement Legault satisfait de la présence québécoise au Cabinet Trudeau

Parlant au nom du gouvernement Legault, Sonia LeBel, ministre québécoise responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, se réjouit de la composition du nouveau Conseil des ministres du gouvernement fédéral , où on dénombre dix Québécois sur les 38 membres au total.

La ministre LeBel est ravie que ces députés [aient] une voix forte autour [de la table] du Conseil des ministres .

Le Québec a gardé quand même 10 ministres. Je veux féliciter les 10 députés fédéraux qui ont accédé ou conservé certains ministères , a-t-elle déclaré. Elle faisait référence à Mélanie Joly, Jean-Yves Duclos et Steven Guilbault pour n’en nommer que trois.

[...] Pablo Rodriguez que je veux féliciter encore plus personnellement parce que j’ai eu l’occasion comme lieutenant du Québec de travailler avec lui sur de nombreux dossiers. Alors, je comprends que la collaboration va se poursuivre. Une citation de :Sonia LeBel, ministre québécoise responsable des Relations canadiennes

De plus, elle a eu de bons mots pour un autre vis-à-vis fédéral représentant le Nouveau-Brunswick. Je suis très heureuse, même si ce n’est pas un ministre du Québec, de conserver Dominic LeBlanc comme interlocuteur aux affaires intergouvernementales. Et maintenant, j’aurai deux fois plus d’occasions de lui parler, compte tenu qu’il prend les Infrastructures également , a-t-elle affirmé.

Mme LeBel ne voit aucune raison à ce que les deux gouvernements ne puissent pas travailler ensemble. On s’attend à pouvoir collaborer avec eux comme on l’a fait dans le passé. Et cela va me donner l’occasion de réitérer les priorités du Québec , a-t-elle soutenu.

Les deux enjeux principaux du gouvernement Legault à l’égard du gouvernement Trudeau sont la hausse des transferts canadiens en matière de santé, sans condition, et l’obtention des pouvoirs en immigration, en matière de réunification familiale et pour les travailleurs temporaires étrangers.

Je pense que M. Duclos [nouveau ministre de la Santé] sera à même de faire valoir […] au Conseil des ministres à quel point il est important pour le Québec de garder son autonomie et son expertise en matière de santé. C’est une compétence provinciale et on s’attend à ce que M. Duclos porte ce message comme ministre de la Santé , a-t-elle soutenu.

Avec un poids relatif maintenu au Cabinet, Mme LeBel enjoint les nouveaux ministres à œuvrer pour que le poids relatif du Québec à la Chambre des communes soit aussi maintenu. Je m’attends à ce qu’on fasse valoir nos priorités : le fait qu’on a une nation à défendre, une langue à défendre également. C’est important qu’on ne perde pas ce poids relatif en représentativité de députés , a-t-elle insisté.

Autres réactions

Le ministre québécois de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé a salué la nomination de Jean-Yves Duclos à titre de ministre de la Santé fédéral sur son compte Twitter. Bien hâte de travailler avec vous pour les intérêts du Québec et des Québécois et pour l’amélioration de notre système de santé , a-t-il déclaré.

Le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Son collègue Pierre Fitzgibbon, ministre l'Économie et de l'Innovation, a également réagi sur Twitter : Félicitations aux nominations de @FP_Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences & de l’Industrie et @PascaleStOnge_, ministre du DEC pour les régions du Québec. De nombreux dossiers nous attendent! Bravo @melaniejoly pour ta nomination de ministre des Affaires étrangères.

De son côté, le chef parlementaire et porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a écrit sur Twitter : S'il est encore un militant écologiste, le premier geste de Steven Guilbeault comme ministre de l'Environnement sera de cesser les subventions aux pétrolières et autres énergies sales.

Pour sa part, l’organisme Équiterre se réjouit de la nomination de Steven Guilbeault au poste de ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada. Il loue son expérience et sa connaissance des dossiers .

J’ai travaillé avec lui pendant plus de 10 ans chez Équiterre et je sais qu’il est un homme de conviction, qu’il est à l’écoute et capable de rallier des gens d’horizons différents. Je suis persuadée qu’il transposera ces qualités dans ses nouvelles fonctions , a dit Colleen Thorpe, directrice générale d’Équiterre.

Attentes du monde des affaires

Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a félicité par voie de communiqué les ministres pour leurs nouvelles fonctions et affirmé que les attentes sont d'ailleurs très élevées envers ce nouveau cabinet .

L’organisation a insisté sur le fait que les manufacturiers sont frappés de plein fouet par la pénurie de main-d'œuvre et les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement .

Véronique Proulx est PDG des Manufacturiers et Exportateurs du Québec. Photo : Radio-Canada

MEQ souligne que le gouvernement fédéral a mis de l'avant des objectifs de carboneutralité très ambitieux . Nous aurons besoin d'un appui fort notamment des ministres Steven Guilbault, François-Philippe Champagne et Sean Fraser pour permettre aux entreprises manufacturières de jouer pleinement leur rôle dans la relance économique , a déclaré Véronique Proulx, présidente et directrice générale de MEQ.

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) se dit heureuse de constater au sein du Cabinet plusieurs ministres clés en provenance du Québec. Dans leurs nouvelles fonctions, ils auront la responsabilité de s'assurer que le développement économique du Québec soit une priorité pour le gouvernement fédéral et que la nécessaire transition verte et durable de notre économie tienne compte des réalités propres à chaque secteur économique , soutient-elle.

Nous comptons également […] sur le nouveau ministre des Infrastructures, Dominic Leblanc, et sur le ministre des Transports, Omar Alghabra, pour donner le feu vert du gouvernement fédéral au financement de plusieurs projets de transport collectif dont nos villes ont bien besoin , poursuit la FCCQ.

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) se dit également content de voir le Québec bien représenté au sein du nouveau Cabinet, relevant le fait que plusieurs Québécois sont des ministres affectés à des portefeuilles économiques qui pourront soutenir la relance économique et les entreprises .