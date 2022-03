Au revoir, dépression saisonnière!

La douceur hivernale de la Colombie-Britannique peut donner envie aux autres provinces ou territoires. Cependant, elle s’accompagne de pluie, même beaucoup de pluie, dans diverses régions. Ce manque de soleil et de luminosité entraînent chez certaines personnes une dépression saisonnière, nommée le trouble affectif saisonnier (TAS), qui apparaît habituellement vers la fin de l’automne, et disparaît à l’été.

Cette forme de dépression saisonnière peut avoir un impact important pour les personnes qui en souffrent, explique le professeur Raymond Lam, directeur du centre sur les troubles d'humeur, le Mood Disorders Centre, à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). Mais nous savons également que de nombreuses personnes présentent des symptômes plus légers , ajoute t-il.

Parmi les symptômes on compte des difficultés à se lever le matin, un manque d'énergie, ou encore un besoin de manger plus de glucides.

Prendre l’air peu importe la météo

Pour ne pas succomber aux blues de l’hiver, le professeur Lam recommande de sortir prendre l'air en avant-midi ou pendant l’heure du lunch.

4 conseils pour vaincre la dépression saisonnière Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Ces sorties permettent de profiter d'une exposition à la lumière extérieure et de faire de l'exercice , et ce même s'il fait gris ou s'il pleut, puisque la lumière naturelle est plus forte que l'éclairage artificiel que l'on a chez-soi.

« Les gens ne réalisent pas que même par une journée grise à Vancouver, à l'extérieur, vous recevez au moins trois fois plus de lumière que dans un bureau lumineux. » — Une citation de Raymond Lam, directeur du Mood Disorders Centre, UBC

Le professeur Raymond Lam, directeur du Mood Disorders Centre, recommande de l’exercice modéré à vigoureux trois fois par semaine pendant au moins 20 minutes. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

C’est cette lumière qui serait le véritable remède. L'effet se produit grâce aux yeux et non par l'exposition de la peau, car il existe un lien direct entre les yeux et l'horloge interne du cerveau , explique Raymond Lam.

Le matin serait un moment important pour aider à synchroniser notre horloge interne, une bonne dose de luminosité est donc essentielle pour ceux dont les symptômes persistent.

La thérapie par la lumière

Les lampes de luminothérapie, sont vingt fois plus lumineuses que l'éclairage de bureau le plus brillant , affirme le directeur du Mood Disorders Centre. Il suffirait donc de s'asseoir devant ces « boîtes de lumière », environ 30 minutes, par jour, tôt le matin, pour améliorer l'humeur et l’énergie des personnes souffrant de dépression saisonnière.

La luminothérapie est efficace contre plusieurs types de dépression, selon une étude dirigée par l'équipe du Mood Disorders Centre, à l'Université de la Colombie-Britanique. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Les salons de bronzage quant à eux ne sont pas recommandés, car ils n’ont pas d'effet antidépresseur et les ultra-violets ont des effets néfastes sur la santé.

Les voyages au soleil ne sont pas non plus des solutions durables puisque [même s'ils] aident pendant que vous êtes sur place, malheureusement quand vous revenez, les symptômes ont aussi tendance à revenir, ajoute le professeur Lam.