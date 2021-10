Les Fransaskois attendent le Cabinet Trudeau sur le dossier des langues officielles

Le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, explique qu’il aurait aimé poursuivre les travaux sur les langues officielles avec la ministre Mélanie Joly devenue ministre des Affaires étrangères. Celle-ci, selon M. Simard, était en dialogue continu avec la communauté fransaskoise.

Cependant Denis Simard compte sur la nouvelle ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, pour faire avancer le dossier. Selon lui, les communautés fransaskoise et acadienne du Canada se réjouissent d'apprendre que le projet de loi C-32 sera déposé au cours des 100 premiers jours du nouveau Cabinet.

Le projet de loi C-32 visant également à protéger les institutions des communautés de langue officielle en situation minoritaire a toujours suscité de grandes attentes dans le milieu fransaskois.

La Saskatchewan n’a aucun représentant au sein du Conseil des ministres de Trudeau, mais l'Ouest aura une voix dans le gouvernement libéral en la personne du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, le Franco-Albertain Randy Boissonnault.

Le directeur de l'institut des études canadiennes de l'Université McGill, Daniel Béland, croit que l'absence de représentants issus de la Saskatchewan au sein du nouveau cabinet aura des effets sur l’avancement des dossiers de la province.

Quand on n’est pas assis à la table et qu’on n’a pas de députés, on n’a personne qui peut entrer au cabinet. C’est un problème pour la Saskatchewan.

Une citation de :Daniel Béland, directeur de l'institut des études canadiennes de l'Université McGill