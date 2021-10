Itinérance : Montréal pourra accueillir 1550 personnes en refuge cet hiver

Cet hiver, 1550 places seront disponibles pour les personnes en situation d'itinérance dans les maisons d'hébergement et d'urgence de Montréal, a annoncé la santé publique.

C'est donc un peu moins que les 1650 places qui avaient été rendues disponibles l'hiver dernier, au moment où la barre des 1000 nouveaux cas de COVID-19 était quotidiennement franchie.

Pour la saison hivernale à venir, la Ville de Montréal, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et les organismes communautaires ont annoncé mardi les mesures qui seront instaurées pour soutenir les personnes en situation d'itinérance, à commencer par l'ajout de 300 places en hébergement.

Ces mesures, qui seront appliquées graduellement en novembre et décembre, resteront en vigueur du 1er novembre au 31 mars 2022.

La santé publique mettra en place de nouvelles haltes-chaleurs, pour un total de 10 réparties dans le centre-ville, sur le Plateau Mont-Royal, dans Hochelaga, Villeray-Ahuntsic, Montréal-Nord, Côte-des-Neiges, Pointe Sainte-Charles-Sud-Ouest-Verdun et Lachine-Pierrefonds.

Un site en dormance de 150 à 200 places supplémentaires sera aussi mis à disposition en cas de besoin .

Un service 24/7 pour les Autochtones

Les autorités ont annoncé la création d'un nouveau service qui sera actif à toute heure de la journée pour les personnes autochtones sans-abri. Des ressources non mixtes seront aussi dédiées spécialement aux femmes, dont un hôtel qui leur sera uniquement réservé au centre-ville.

Projet Montréal, le parti de la mairesse sortante Valérie Plante s'est félicité de cet effort plus ciblé qui doit permettre de mieux accompagner les Autochtones se trouvant à la rue vers des solutions pérennes .

Des programmes permettront aussi l'accès au logement à 200 personnes, a précisé la santé publique de Montréal.

À ces mesures s'ajoutent les dispositions rendues nécessaires l'hiver dernier par la crise sanitaire, et qui ont été prolongées jusqu'au 31 mars prochain. Au nombre de celles-ci, on compte un service de navettes permettant de desservir les haltes-chaleurs et les maisons d'hébergement.

Si une personne vient à cogner à la porte d'un refuge n'ayant plus de place, le transport lui sera offert pour lui trouver un toit dans une autre ressource, assure-t-on.

Des équipes d'intervenants se promèneront dans les rues de Montréal afin de diriger les personnes en situation d'itinérance vers les ressources.

L'hiver dernier, faute de places où se loger, des sans-abris avaient érigé des campements illégaux dans l'est de la Ville, forçant l'administration municipale et le gouvernement du Québec à augmenter l'offre de lits disponibles en refuge.

À la fin janvier, Raphaël Napa André, un homme en situation d'itinérance originaire de la communauté innue Matimekush-Lac John, avait été retrouvé mort de froid dans une toilette chimique face à un refuge qui avait dû fermer ses portes pour la nuit en raison d’une éclosion de COVID-19.