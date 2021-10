Halloween : les parcours les plus terrifiants de la région

Cet automne, vous ne frissonnerez pas seulement en raison des températures plus fraîches. C’est déjà l’Halloween et plusieurs rendez-vous et activités à faire dans la région promettent de vous faire dresser les cheveux sur la tête.

Au menu, ambiances lugubres, histoires sinistres et cris glaçants, à expérimenter seul(e) ou en compagnie de vos amis ou de votre famille. En plus d’une bonne dose de courage, pensez tout d’abord à vous munir de billets achetés à l‘avance (comptez environ 20 à 50 $), mais surtout, pour certains parcours, de vos preuves de vaccination et d’une pièce d’identité.

La Fête de la peur à la Ferme Saunders

Jusqu'au 31 octobre 2021

Déjà 30 ans qu’on s’amuse à se faire peur à la Ferme Saunders. Le lieu accueille en journée des activités pour toute la famille, tandis qu’en soirée, la Fête de la peur (Fright Fest) propose différents parcours aux adultes amateurs de frissons. Cimetière, repaire de sorcières, sentiers hantés, créatures monstrueuses, animaux amateurs de chair fraîche... Réussirez-vous à retenir vos cris?

The Sawmill au parc Lansdowne

Jusqu'au 31 octobre 2021

Bienvenue dans le décor sinistre de La Scierie (Sawmill), dans laquelle des travailleurs ont mystérieusement disparu. Proposée en partenariat avec la Ferme Saunders, l’expérience consiste en une longue et terrifiante marche, un parcours sanglant qui combine plein air et espaces fermés. Vous pourrez toujours vous rassurer en vous rappelant que la performance à laquelle vous assistez s’appuie sur les dernières technologies en matière d’épouvante et le talent d’une dizaine de comédiens. À moins que...

Deadwood haunted drive au parc Wesley Clover

Jusqu'au 31 octobre 2021

L’attraction, qui avait connu un beau succès l’année passée, est de retour au parc Wesley Clover, à l’ouest du centre-ville d’Ottawa. À bord de votre voiture, vous serez plongé dans l’histoire atroce du massacre de Deadwood. Les scènes d'horreur qui ponctuent le parcours boisé ne devraient vous laisser aucun répit. Effets spéciaux, éclairage, jeux de sons et comédiens promettent de vous faire sursauter. Roulez prudemment. Et fermez bien vos portes et fenêtres.

Acres of terror, à Cannamore Orchard, Crysler

Du 27 au 31 octobre 2021

Le verger Cannamore Orchard, situé à 40 minutes d’Ottawa, s’évertue depuis 29 ans à transformer son cadre bucolique en expérience effrayante pour les petits et les grands. Maison hantée, village sinistre, promenade terrifiante en charrette, labyrinthe dont vous pourrez difficilement vous échapper en raison d’un épais brouillard... tous les ingrédients sont réunis pour célébrer Halloween comme il se doit, avec beaucoup de plaisir, mais aussi quelques sueurs froides.

Parc Omega la nuit, Montebello

Les 29 et 30 octobre

Pour la première fois, le parc Omega sera exceptionnellement ouvert de nuit cette fin de semaine, pour une soirée en famille 100% Halloween. Photo : Site web / Parc Omega

Vous connaissez et appréciez les charmes du parc Omega en journée? Préparez-vous à une tout autre expérience une fois la nuit tombée. Un sentier nocturne propose en effet une expérience cauchemardesque. Éclairage et trame sonore ont été soigneusement pensés pour assurer une ambiance digne de l’Halloween. Les loups du parc seront-ils les seuls à hurler à la lune? Que les familles se rassurent : le sentier a été pensé pour que les plus petits parviennent à trouver le sommeil une fois de retour à la maison. Un concours récompensera par ailleurs le plus beau costume.

Pumpkinferno, Upper Canada Village, Morrisburg

Jusqu'au 31 octobre 2021

Spectaculaire et organisé en plein air, l’événement Pumpkinferno, qui célèbre cette saison son dixième anniversaire, convient à un public de tous âges. Photo : Facebook / Upper Canada Village

Ce ne sera peut-être pas le parcours le plus effrayant de la région, mais ce sera assurément le plus lumineux. Le village, qui présente la vie d'une communauté rurale dans les années 1860, scintillera de mille feux le soir. Sentier de citrouilles (quelque 7000 découpées à la main!), créatures marines, forêt enchantée, imagerie issue de la fête mexicaine du Jour des morts, mais aussi animaux préhistoriques, fleurs féériques et hommage à Freddie Mercury en musique, c’est un parcours nocturne haut en couleur (et en lumière) qui ravira les plus jeunes et donnera un peu de répit aux plus sensibles.

La Marche hantée, à Ottawa et Gatineau

Jusqu'au 31 octobre 2021

Au centre-ville d’Ottawa ou au domaine Mackenzie King, la Marche hantée propose une balade ponctuée de récits de fantômes. Photo : Site web / La marche hantée

Que l’on opte pour la version originale au centre-ville d’Ottawa, ou pour l’expérience revisitée pour l’occasion au domaine Mackenzie King dans le parc de la Gatineau, la Marche hantée promet son lot de récits de fantômes et d’esprits. Vêtu d’une cape et muni d’une lampe à huile, le guide vous invite à une marche, tout en vous contant les épisodes effrayants associés au Musée Bytown, à l’hôtel Fairmont Château Laurier, ou encore à l’école secondaire hantée d’Ottawa. Autant d’histoires que vous pourrez raconter à votre tour plus tard, au coin du feu, une lampe à la main.

