Bris de confiance entre la SANB et la SNA

La SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick a pris cette décision le 18 octobre. L’avocat Christian Michaud soutient que la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick a demandé à la SNASociété nationale de l'Acadie de lui fournir des informations pertinentes en rapport avec la gestion financière de l'organisme. Il affirme ne pas avoir reçu ces documents.

Dans un courriel, M. Michaud indique que le partage de ces informations est essentiel pour que la SANB puisse faire adéquatement son travail au sein du conseil d’administration de la SNA et de s’acquitter de ses responsabilités légales et fiduciaires .

Pour des raisons d’ordre juridique, la SANB ne formulera donc aucun autre commentaire, a indiqué Christian Michaud.

Martin Théberge est président de la Société nationale de l'Acadie (archives). Photo : Lorraine Plourde

En entrevue à l’émission La Matinale, mardi matin, le président de la SNASociété nationale de l'Acadie , Martin Théberge affirme que des faiblesses au niveau de la gestion de l’organisme ont été découvertes en 2017 et que depuis, les problèmes ont été réglés.

Il y a eu des déficiences dans le passé effectivement, c’est nous-mêmes qui les avons découvertes ces déficiences-là, on a d’ailleurs agi très rapidement, très efficacement pour rectifier la situation , explique Martin Théberge.

Concernant le départ de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick , Martin Théberge dit vouloir collaborer avec l'organisme. On a tendu la main à la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick , ça nous tient très à cœur, j’ai l'impression qu’ils utilisent les informations de 2017 pour leurs décisions [...] j’ai tendu la main pour qu’on puisse remédier à cette situation le plus rapidement possible, on est engagé à le faire précise le président de la SNASociété nationale de l'Acadie .

Martin Théberge ajoute que la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick était au conseil d'administration en 2017 et aurait reçu les informations, comme les autres membres. Toute personne qui s’inscrit à l'assemblée générale annuelle et c’est ouvert au public, toute personne qui s’y s’inscrit, peut recevoir les rapports annuels, peut recevoir les états financiers. [...] Dans aucun cas, la SNA a mal fonctionné ou a manqué de transparence par rapport à ses dépenses , dit-il.

Avec les informations de l'émission La Matinale et d'Alix Villeneuve