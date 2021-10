Les Albertains ont voté pour conserver le changement d’heure

Les résultats de l'élection sénatoriale et du référendum sur la péréquation ont également été dévoilés. Les Albertains ont voté à 61,7 % pour le retrait de la péréquation de la Constitution.

Résultat serré

À la question : Voulez-vous que l’Alberta adopte l’heure avancée (heure d’été) toute l’année évitant ainsi de changer l’heure de nos horloges deux fois par an? , 49,9 % des électeurs ont voté oui et 50,1 % ont voté non.

Un écart de moins de 3000 votes a déterminé les résultats, soit 535 745 électeurs en faveur du changement d’heure contre 532 911 en défaveur.

C’est très serré, mais nous allons respecter la majorité , indique Jason Kenney, lors d’une conférence de presse.

De ce fait, les Albertains continueront de reculer l’heure à l’automne et de l’avancer au printemps.

Les grands centres ainsi que quelques villes comme Canmore, Fort Saskatchewan et Strathcona County, ont fait pencher vers le non, tandis que la grande majorité des autres villes avaient voté majoritairement en faveur du changement d’heure.

À Edmonton, 104 187 électeurs ont voté en faveur, alors que 125 408 étaient en défaveur. En ce qui a trait à Calgary, 187 286 ont voté oui, contre 198 957 ayant voté non.

Le premier ministre de l’Alberta croit qu'il était important de consulter les Albertains sur la question , car la Colombie-Britannique, le Yukon, ainsi que les États de Washington, de l'Oregon et de la Californie, ont tous décidés de passer de façon permanente à l'heure d'été. La majorité de la Saskatchewan ne change plus d'heure depuis les années 1960. Toutefois, la Colombie-Britannique et le Yukon attendent que les États américains mettent en oeuvre leur décision de garder la même heure toute l'année et les États américains attendent toujours la sanction du Congrès américain pour ce faire. Donc rien n'a changé pour l'instant et tous reculeront d'une heure le 7 novembre prochain.

Le ministre Nate Glubish, député de Strathcona-Sherwood Park, ajoute que bien que les citoyens avaient plusieurs opinions différentes à ce sujet, le gouvernement respectera la décision de la majorité de conserver le statu quo.