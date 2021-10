Bientôt une 3e dose pour tous les Britanno-Colombiens

La Colombie-Britannique offrira une troisième dose d'un vaccin contre la COVID-19 à quiconque le désire à partir de janvier 2022, annoncent les autorités sanitaires. Cette dose sera disponible entre six à huit mois suivant la seconde.

Dès aujourd'hui, les personnes jugées à risque, notamment celles âgées de 70 ans et plus, les Autochtones et les gens immunosupprimés peuvent se prévaloir de cette dose de rappel.

La province offre déjà une troisième dose aux personnes âgées qui résident dans un centre de soins de longue durée, à l’instar d’autres provinces, le Québec notamment.

L’immunité que confère le vaccin s’atténue avec le temps. Elle ne disparaît pas soudainement, mais elle diminue , explique la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry.

Les responsables de la santé publique réitèrent l'importance de se faire vacciner contre la COVID-19, citant des données à l'appui. Photo : CBC/Mike McArthur

Bientôt offerte à tous

À compter de la mi-janvier 2022, les travailleurs de la santé, puis l’ensemble des Britanno-Colombiens âgés de 12 ans et plus pourront recevoir leur troisième dose.

L'AstraZeneca étant mis au rencart, seuls les vaccins de Pfizer-BioNtech et de Moderna seront offerts. Il n’est pas nécessaire d’harmoniser la dose de rappel avec celles reçues la première et la seconde fois , indique la responsable de la campagne d’immunisation, la Dre Penny Ballem.

La Colombie-Britannique fait ainsi fi de l'appel de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui s'oppose à l'octroi d'une troisième dose, alors que certains pays n'ont toujours pas immunisé leur population vulnérable.

Au Canada, les juridictions provinciales et territoriales peuvent choisir d'offrir une dose supplémentaire du vaccin à des populations spécifiques afin d'améliorer leur protection contre le COVID-19 , note le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) dans un courriel.

Bilan de vaccination dans la province

À l'heure actuelle, 89,6 % des personnes admissibles ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 et 84,4 % sont pleinement immunisées.

Des patients qui nécessitent des soins intensifs, 97% n'ont pas reçu deux doses du vaccin, indique le ministre de la Santé Adrian Dix.