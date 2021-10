C’est confirmé, Denis Villeneuve pourra tourner la suite de Dune

Je viens de recevoir des nouvelles de Legendary. Nous allons officiellement de l’avant avec Dune : Part Two, a affirmé le réalisateur québécois dans un communiqué. C’était mon rêve d’adapter le roman Dune de Frank Herbert, et je dois remercier les fans, la distribution, l’équipe de production, Legendary et Warner Bros. pour leur soutien à ce rêve. Ce n’est que le début.

La production d’une suite à Dune dépendait largement du succès du premier film, un succès qui s’est largement confirmé dans les dernières semaines. Dune a engrangé 40,1 millions de dollars américains en Amérique du Nord lors de sa première semaine à l’affiche. Selon le magazine Variety, c’est le meilleur démarrage pour un film de Denis Villeneuve et le meilleur départ de l’année pour Warner Bros.

Legendary et Warner Bros. saluent la vision de Denis Villeneuve

Legendary a aussi confirmé la nouvelle dans un communiqué. Legendary est heureux d’annoncer qu’elle va de l’avant avec Dune : Part Two, qui sera encore une fois basé sur les livres magnifiques écrits par Frank Herbert. Nous ne serions pas rendus à ce point sans la vision extraordinaire de Denis et le travail formidable de l’équipe, des auteurs et autrices, de notre distribution exceptionnelle et de nos partenaires chez Warner Bros., et bien sûr, des fans!”

Même son de cloche du côté de Warner Bros., dont le PDG Toby Emmerich a affirmé que Denis Villeneuve a conçu un film qui nous transporte, autant visuellement qu’émotionnellement, comme le prouvent son succès mondial tant du côté des critiques que du box-office .