Boom immobilier exceptionnel dans les municipalités de Ritchot et Montcalm

Au sud de Winnipeg, les municipalités rurales de Ritchot et de Montcalm connaissent un essor immobilier exceptionnel depuis le début de l'année. Les deux administrations municipales ont accordé un nombre important de permis de bâtir.

En date du 20 octobre, la Municipalité rurale de Ritchot a délivré 215 permis de construire pour une valeur de 60,6 millions de dollars.

C'est le double du nombre de permis accordés l'année dernière, où la valeur des permis était de 30,2 millions de dollars.

Jusqu'ici, 67 permis concernent de nouvelles résidences et des commerces.

Le maire de la Municipalité rurale de Ritchot, Chris Ewen se réjouit de cet essor. Selon lui, c'est une bonne nouvelle pour tous les résidents de Ritchot, car cela entraîne la possibilité de créer de nouveaux parcs ou de nouveaux services récréatifs.

Chris Ewen, maire de la Municipalité rurale de Ritchot au Manitoba Photo : Radio-Canada

Chris Ewen croit que les effets de la crise sanitaire ont en partie contribué à ce boom immobilier.

Je crois qu'avec la pandémie, on voit des personnes qui viennent de Winnipeg pour s'installer à Ritchot, mais j'avoue que je n'ai aucune idée des raisons spécifiques qui expliquent cette hausse des permis de construire , note-t-il.

Deux communautés se démarquent nettement : Grande Pointe avec 40 permis délivrés pour de nouvelles résidences et Saint-Adolphe, qui en a 23.

À l'inverse, Îles-des-Chênes et Sainte-Agathe ont attiré moins de nouveaux développements.

On n'a pas beaucoup de lots disponibles à Îles-des-Chênes. C'est une situation à laquelle nous devons trouver des solutions. Pour ce qui est de Sainte-Agathe, il y a de l'espace pour construire et on scrute les différentes possibilités avec de nouveaux développeurs , souligne le maire de Ritchot.

Le village de Saint-Adolphe, dans la municipalité rurale de Ritchot au Manitoba Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

L'administration municipale n'a donné que 3 permis de construire résidentiels et commerciaux pour Îles-des-Chênes.

Du jamais vu depuis des années

Dans la Municipalité rurale de Montcalm, 2021 est aussi une année exceptionnelle. Les autorités locales ont délivré 48 permis de bâtir pour une valeur de 6 millions de dollars.

Le préfet de la municipalité, Paul Gilmore, dit qu'au cours des six dernières années, le nombre de permis de bâtir n'a jamais dépassé 40.

Comme vous le savez, nous sommes une région agricole, explique-t-il. La plupart de nos permis sont pour des fermes. Cette année, nous en avons eu 11 pour des fermes et 3 pour le commercial.

Le préfêt de la municipalité de Montcalm, Paul Gilmore Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Il y a un attrait particulier pour le village de Saint-Jean-Baptiste. Il n'y a presque plus de lots vacants dans le village et les maisons qui sont à vendre ne restent pas longtemps sur le marché , fait remarquer Paul Gilmore.

D'après lui, Saint-Jean-Baptiste attire une clientèle mixte. Il y a beaucoup de jeunes familles qui travaillent à Winnipeg et qui font la navette. Il y a également des personnes âgées , dit Paul Gilmore, qui y voit d'énormes avantages.