Un nouveau cabinet sous le signe de l’incompétence, déplore l’opposition

Le chef de l’opposition officielle, Erin O’Toole, considère que la composition du nouveau conseil des ministres libéral constitue « un autre exemple de la préférence de Justin Trudeau pour le style et non la substance ».

Dans un communiqué publié à la suite de la cérémonie d’assermentation des nouveaux ministres ce matin, à Rideau Hall, le chef conservateur explique que Justin Trudeau a nommé un groupe de personnes très inexpérimentées et motivées par l’idéologie , des nominations qui, selon lui, posent un risque bien réel pour notre prospérité économique et l’unité nationale .

Les changements apportés aujourd’hui au cabinet montrent que le premier ministre continue à récompenser des ministres qui ne cessent de faire preuve d’incompétence et d’un manque de responsabilité. Une citation de :Erin O’Toole, chef du Parti conservateur du Canada

Pour les conservateurs, ce n’est pas le moment, en pleine sortie de pandémie, de nommer des ministres qui n’ont pas les compétences et le leadership nécessaires pour affronter les importants défis, notamment économiques, qui attendent le pays.

Avec le taux d’inflation pratiquement le plus élevé en 20 ans, entraînant des hausses extraordinaires des prix de l’épicerie, de l’essence et du logement, et alors que les entreprises souffrent d’interruptions majeures de la chaîne d’approvisionnement, il est clair, d’après les nominations d’aujourd’hui, que le gouvernement Trudeau n’est pas prêt à relever les défis économiques du Canada , a réagi le chef conservateur.

Les commentaires allaient passablement dans le même sens sur les bancs du Nouveau Parti démocratique, dont le chef, Jagmeet Singh, a vivement critiqué le fait que des ministres qui se sont illustrés par leurs échecs, notamment Harjit Sajjan à la Défense et Carolyn Bennett aux Affaires autochtones, se soient vu confier d’autres portefeuilles.

Pour Jagmeet Singh, le fait d’avoir gardé ces ministres au sein du cabinet malgré leurs échecs signifie que Justin Trudeau cautionne en fin de compte la façon dont ils ont géré les dossiers épineux. La personne qui était tout ce temps au pouvoir, c’est M. Trudeau , rappelle-t-il.

Ça veut dire qu’il était d’accord avec l’approche qui consistait à ignorer les agressions sexuelles dans les forces canadiennes. Ça veut dire qu’il est d’accord avec l’approche de continuer d’ignorer l’injustice qui frappe la communauté autochtone, et ça veut dire qu’il est d’accord avec cette approche qui a été une faillite.

Devoir de résultat

Au Bloc québécois, le leader parlementaire du parti, Alain Therrien, a indiqué qu’ après plus d’un mois à attendre ces nominations , le nouveau gouvernement Trudeau a maintenant un devoir de résultat .

Le gouvernement devra agir rapidement sur plusieurs points, notamment en environnement, au patrimoine et en santé. Une citation de :Alain Therrien, député bloquiste de La Prairie