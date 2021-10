Des mois après la démolition de l’aréna portant son nom, Jean-Guy Talbot attend toujours

Il y a bientôt cinq mois, les pelles mécaniques faisaient disparaître à jamais l’aréna Jean-Guy Talbot, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Sa démolition était devenue inévitable. Une question de sécurité, nous a-t-on expliqué. Le terrain a depuis été reconverti en espace de stationnement temporaire, bien utile pour les joueurs de hockey-balle. En silence et refusant systématiquement d’alimenter la controverse, Jean-Guy Talbot attend toujours l’hommage prévu par la Ville de Trois-Rivières.

En novembre 2019 — lors de l’annonce de la fermeture de l’aréna — le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, partageait son intention de renommer le Colisée du parc de l’Exposition au nom de Jean-Guy Talbot. Deux ans plus tard, l’aréna qui portait son nom a été démoli, comme prévu. Le nouveau Colisée du District 55 a été construit et inauguré. Les Lions [la nouvelle équipe de l'ECHL] lui ont rendu hommage au centre de cette patinoire lors du premier match de leur histoire, jeudi dernier. S’en est suivie une émouvante ovation d’une minute. C’est jusqu’ici le seul véritable hommage qui a été rendu à la légende des Canadiens de Montréal.

Jean-Guy Talbot devant l'aréna portant son nom, en novembre 2019. (Archives) Photo : Radio-Canada

Pas de statue en son honneur devant le nouveau joyau de la ville, construit au coût de 60 M$. Pas de salle de presse ni de vestiaire portant son nom à l’intérieur de l’édifice qui se veut l’avenir sportif de la municipalité. L’idée de baptiser la deuxième glace de cette infrastructure en son nom n’a, semble-t-il, jamais été envisagée sérieusement. En fait, rien n’a été prévu au nouveau Colisée, nous confirme un porte-parole de la Ville de Trois-Rivières.

L’hommage qui sera éventuellement rendu à M. Talbot se résumera à la proposition qui sera déposée par le comité de toponymie de la Ville. Sur l’avenue Gilles-Villeneuve, rien n’a encore changé. Le nom de Jean-Guy Talbot n’a toujours pas été accolé au vétuste Colisée dont la capacité sera bientôt réduite à environ 2000 sièges. Selon ce que Radio-Canada a appris, c’est le prochain conseil municipal élu qui devra officialiser le tout.

Les travaux de démolition de l'aréna Jean-Guy-Talbot, en juin 2021. (Archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Trouver le bon moment

Le maire sortant Jean Lamarche voue un énorme respect à Jean-Guy Talbot. Il avait d’ailleurs pris soin d’aller personnellement partager le repas avec l’ancien défenseur des Canadiens lorsqu’on a dû lui annoncer la démolition de son aréna. C’est lui qui s’est rapidement engagé à rebaptiser le vieux Colisée en son nom, et ce, même si l’actuel règlement prévoit qu’on ne peut rendre hommage de cette façon à quelqu’un toujours en vie.

Joint par Radio-Canada, il a expliqué que le nom de Jean-Guy Talbot ne fera que déménager d’aréna et qu’il ne s’agit dans les faits que d’une formalité.

Pourquoi alors, ce long délai?

Le maire sortant explique qu’il fallait attendre que la poussière retombe sur la démolition de l’aréna, puis ne pas noyer cette belle annonce à travers le flot d’actualité généré par l’inauguration du nouveau Colisée. Pas question non plus de procéder à la cérémonie dans un contexte électoraliste.

Une admiration sans bornes

Léon Rochefort a joué pour les Canadiens de Montréal avec Jean-Guy Talbot. Il a été profondément touché par l’ovation que lui ont réservée les amateurs, jeudi dernier.

Ils ont prouvé qu’ils l’aimaient et qu’il avait fait quelque chose pour eux autres. Je ne comprends pas que ce gars-là n’appartient pas au Temple de la renommée du hockey. Ça me dépasse bien raide. C’est inconcevable qu’un gars de même, sept coupes Stanley, il a coaché à New York, à St. Louis, au Colorado. S’il n’en a pas assez fait pour être sur le Temple de la renommée, je ne sais pas ce qu’il va devoir faire , avait-il souligné à sa sortie de la patinoire.

Des cérémonies protocolaires ont eu lieu avant le premier match des Lions, jeudi dernier. Photo : Radio-Canada / François Genest

Quant au principal intéressé, c’est avec son habituelle modestie qu’il a détourné les questions à ce sujet.

Il n’y a rien à faire avec ça. Quand c’était le temps, ils l’ont défait. C’est tout. Ce n’est pas grave ça , a-t-il mentionné à propos de l’aréna du secteur Cap-de-la-Madeleine, préférant regarder vers l’avant.

Vantant la beauté du Colisée Vidéotron, il s’est simplement dit heureux de voir les gens s’y rendre en aussi grand nombre pour le premier match de l’histoire des Lions.

Selon Jean Lamarche, le futur conseil municipal pourrait plancher sur son hommage dès sa formation le mois prochain.