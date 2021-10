La manque de médecins perdure sur la Côte-Nord

Il s’agit d'une décision inexpliquée selon le président de l'Association des médecins omnipraticiens de la Côte-Nord, Dr Pierre Gosselin. En entrevue à l’émission Boréale 138 sur les ondes de Radio-Canada, il estime que la région aurait besoin de 25 médecins de famille de plus pour répondre à tous les besoins.

Selon Pierre Gosselin, certains médecins ont présentement plus de 2000 patients. La plupart des établissements de santé sur la Côte-Nord font appel à des médecins dépanneurs , pour venir prêter main-forte à la région. Cette aide est cependant assez coûteuse, mentionne-t-il.

Le président de l'Association des médecins omnipraticiens de la Côte-Nord, Pierre Gosselin Photo : Pierre Gosselin

L’idée de s’en départir n’est pas considérée selon lui. Le nombre d’effectifs n’est pas assez nombreux.

D’après le chef du Département régional de médecine générale de la Côte-Nord, Roger Dubé, le nombre de postes retranchés pourrait entraîner une rupture de services.

Il est d’avis que les médecins de famille sur la Côte-Nord ont un rôle à jouer très important pour le maintien des établissements. Parce que toutes les urgences, les centres d’accueil, l’obstétrique sont faits par les médecins de famille.

8 médecins sur 18, ça fait 44 %, ce n’est quand même pas négligeable. Une citation de :Roger Dubé, chef du Département régional de médecine générale de la Côte-Nord

Dr Roger Dubé, directeur adjoint des services professionnels et de l’enseignement universitaire au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Par courriel, le cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, mentionne qu'il est bien important de noter que si davantage de médecins souhaitent pratiquer dans la région de la Côte-Nord, il y aura toujours un accueil favorable de la part du gouvernement. En parallèle, nous travaillons avec les divers milieux afin d’assurer une pratique plus diversifiée et attrayante pour les médecins qui désireraient s’établir là.