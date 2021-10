À Whitehorse, les cygnes offrent un ballet aquatique avant leur migration automnale

Sur le fleuve Yukon, les cygnes sont des dizaines à intriguer les passants, étonnés de voir ces majestueuses créatures encore dans le Nord à ce temps-ci de l’année.

Pourtant, comme leur migration se poursuit jusqu’à mi-novembre, il n’y a rien d’anormal à continuer d'observer ces cygnes trompettes et siffleurs, qui viennent en partie du nord-ouest de l’Alaska.

En revanche, ce qui peut surprendre, c’est leur nombre, pense Cameron Eckert, le directeur du Yukon Bird Club, un organisme de bienfaisance sans but lucratif qui regroupe des passionnés d’ornithologie.

Ils sont relativement nombreux depuis la semaine dernière et surtout la fin de semaine passée. Une citation de :Cameron Eckert, directeur du Yukon Bird Club

Syd Cannings, un biologiste du gouvernement fédéral qui fait partie du conseil d’administration du Yukon Bird Club, croit que la surprise vient du fait que les habitants peuvent observer les cygnes de près cette année.

Les gens sont surpris de les voir rester près de Walmart, ça n’arrive pas tous les ans , dit-il.

Selon les deux hommes, les cygnes profitent de la bonne météo des dernières semaines en se nourrissant aussi longtemps qu’ils le peuvent dans le fleuve afin d’engranger des forces pour parcourir près de 1500 km vers le sud.

Des niveaux d’eau en faveur des cygnes

Si les cygnes restent non loin du centre-ville, c’est parce que le niveau de l’eau, beaucoup plus bas ces derniers jours, le leur permet.

Le manque de profondeur leur permet d’attraper plus facilement les racines des plantes aquatiques qui constituent leur alimentation.

À Whitehorse, alors que le niveau du fleuve Yukon est bas, les cygnes en profitent pour attraper plus facilement une nourriture de choix : des racines de plantes aquatiques. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

M. Eckert pense aussi que dans les zones où ils se rassemblent d’habitude à cette période de l’année, comme au lac Marsh, l’eau est trop haute, ce qui les a poussés en aval du barrage.

La météo a aussi joué en leur faveur. Une chose qui leur a donné un peu de répit, c’est qu’il y a eu une vague de froid il y a deux ou trois semaines, dit M. Eckert. Mais maintenant, nous avons une période de temps plus chaud où le littoral s'est à nouveau ouvert et où la glace a fondu et où les cygnes peuvent à nouveau se nourrir joyeusement dans ces eaux.

Il ajoute que les cygnes s’envoleront vers le sud lorsque le vrai froid arrivera, même si certains pourraient rester prisonniers des glaces.

Lente modification dans les habitudes de migration

Si les cygnes semblent suivre leur migration habituelle, avec le réchauffement graduel des températures, les amateurs d'ornithologie commencent à observer de légères modifications dans le comportement d’autres espèces migratoires.

Syd Cannings fait état du merle d’Amérique. Même si les individus partent en général tous vers le sud, l’hiver dernier, certains sont restés aux alentours de Whitehorse toute la saison sous des températures qui ont atteint -40 degrés Celsius.

Les cygnes, et surtout les jeunes reconnaissables à leurs plumes grises, doivent prendre des forces avant de se mettre en route pour le sud du pays. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Alors qu’avant, le -40 pouvait durer plusieurs jours d'affilée, aujourd’hui, il est vraiment bref. Les merles sont donc capables de rester et ils en seront capables de plus en plus. Une citation de :Syd Cannings, conseil d’administration de Yukon Bird Club

En plus des merles, il pense que certains rapaces nocturnes et picidés (dont le Grand Pic est un représentant) vont probablement commencer à rester dans le Nord en plus grand nombre l’hiver.

Cameron Eckert rappelle cependant que si certaines espèces commencent à arriver plus tôt au printemps et partir plus tard à l’automne, le climat n’est pas la seule explication à leur changement de comportement.