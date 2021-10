Critiquer en 2021, selon la journaliste et auteure Nathalie Petrowski

Je pense que l’épiderme sensible, on l’a eue de tout temps , nuance Nathalie Petrowski, qui a été l'une des chroniqueuses avec la plume la plus acérée. Mais celle qui a longtemps donné son opinion sur l’écosystème culturel à travers la presse écrite jette un regard particulièrement critique sur la pensée des millénariaux, ceux nés entre 1984 et 2002.

Je ne suis pas d’accord avec beaucoup des idées avancées par cette génération-là, le wokisme et compagnie [...] Moi, je veux débattre avec eux, mais souvent, ils ne veulent pas. Une citation de :Nathalie Petrowski

Critique et aussi journaliste, Nathalie Petrowski a travaillé durant une quarantaine d’années dans les salles de rédaction des principaux journaux du Québec. Elle est reconnue pour ses analyses culturelles aiguisées et parfois mordantes. Et l’épiderme sensible existait déjà, à cette époque. La chroniqueuse a entre autres sévi, au début des années 90, à la Bande des 6. L’émission diffusée à Radio-Canada faisait trembler toute l’industrie culturelle et elle a été retirée au bout de quelques années.

C’est le milieu qui n’en pouvait plus, qui a fait beaucoup de pression [pour qu’elle cesse], se rappelle la journaliste. Personne n’aime se faire critiquer, moi la première. Me faire dire que ce que t’as écrit, ce que t’as dit, ce n’est pas bon, je n’aime pas ça [mais] je le prends. Je suis mal placée pour ne pas le prendre.

Nathalie Petrowski estime que le milieu culturel a toujours été très sensible à la critique. Photo : Radio-Canada

Elle rappelle toutefois que pour des raisons économiques, la presse écrite fait maintenant moins de place à la chronique spécialisée, et plusieurs médias se montrent plus frileux lorsque vient le temps d’écorcher la vedette de l’heure. Comme dans bien des secteurs d’activité, les relations publiques ont investi l’industrie culturelle et la diminution du nombre de journalistes ne réussit pas à faire le contrepoids, souligne-t-elle. La nature ayant horreur du vide, les opinions se déversent, mais dans de nouveaux canaux.

Sur les réseaux sociaux, ça y va aux toasts, comme on dit. Tout le monde est devenu un critique. La parole critique élevée sur un piédestal est très chambranlante.

Les réseaux sociaux ont beaucoup changé notre rapport à toutes sortes d’affaires, y compris la critique culturelle. Une citation de :Nathalie Petrowski

Alors que la diversité, les luttes identitaires et l’inclusion font l’objet de tiraillements constants au Québec, la journaliste constate que les échanges dans la sphère publique sont devenus complexes. Elle qui n'a jamais eu peur d’argumenter remarque qu’il y a un choc des générations, particulièrement avec celle millénariaux qui à son avis, a souvent des idées bien arrêtées sur plusieurs sujets et est peu disposée aux compromis. Ils ont droit à leur opinion, mais ça l’air que je n’aurais pas le droit à la mienne. C’est leur opinion, c’est ça, puis c’est la vérité , s’indigne-t-elle.

Nathalie Petrowski qui a réalisé cette année un documentaire sur l'appropriation culturelle intitulé Touche pas à ma culture?, s’inscrit en faux contre le cloisonnement des cultures au nom des luttes identitaires. Je comprends toute la question de la diversité, de faire de la place à la diversité. C’est qu'on n'aurait pas le droit, si on est un créateur, de parler au nom de l’autre. Et ça, moi je dis, non. Je peux parler au nom de l'autre avec respect, avec empathie , précise-t-elle.

Nathalie Petrowski affirme candidement pour sa part qu’elle n’a pas souffert d’exclusion, malgré son nom et ses origines françaises. Je n’ai pas eu de la misère à faire ma place ici. J’étais une diversité sonore , souligne-t-elle, amusée. Selon elle, le Québec lui a offert des opportunités dont elle n’aurait peut-être pas pu profiter, si elle avait fait sa vie dans son pays natal. Elle a d’ailleurs souvent remercié sa mère d’avoir émigré ici.

Si j’étais restée à Nice, je ne pense même pas que j'aurais travaillé à Nice Matin. J’aurais peut-être été réceptionniste, mais je n’aurais peut-être pas pu devenir journaliste parce que les structures en Europe sont beaucoup plus figées. Alors qu’ici, c’était facile de faire son chemin. Une citation de :Nathalie Petrowski

Si elle affirme avoir souvent remercié sa mère d’avoir émigré ici, elle exprime des regrets, mais aussi beaucoup d’affection envers Minou Petrowski, qui s’est éteinte en avril dernier à l’âge de 89 ans. C’est un personnage, ma mère, avec lequel j’ai eu pas mal de conflits. Et en même temps, une énorme proximité confie Nathalie Petrowski.

Nathalie Petrowski est toujours aussi active malgré sa retraite du journal La Presse, il y a quelques années. Photo : Radio-Canada

Nathalie Petrowski, qui possède une résidence secondaire depuis plus de 30 ans dans les Cantons-de-l'Est, en bordure du lac Massawippi, a toujours envie de confronter ses idées. Elle ne chôme pas, même si elle a pris sa retraite du journal La Presse, il y a presque trois ans. Chroniqueuse à la télé, co-animatrice à la radio, elle écrit même un projet sur sa mère Minou.

J’ai envie d’examiner ce rapport très spécial. C’est un sujet qui est très riche. Il y a des regrets là-dedans, du ressentiment, mais il y a beaucoup d’amour , confie-t-elle sur sa mère, qui a été animatrice et critique de cinéma.

Je pensais que je ralentirais plus que ça. Mais bon, je suis un peu hyperactive. J’en ai encore pour quelques années à me "hyperactiver ", lance-t-elle, souriante.