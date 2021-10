Budget d’immobilisation : des investissements pour les écoles Évangéline et François-Buote

La ministre de finances Darlene Compton a présenté son troisième budget d’immobilisation à l’Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard, mardi. Le gouvernement progressiste-conservateur de Dennis King s’est engagé à investir plus de 212 millions de dollars dans les infrastructures de la province, durant l’exercice financier 2022-2023.

Cette somme record dépasse celles annoncées pour les années financières de 2020-2021 et de 2021-2022, où les dépenses étaient évaluées à 156 millions et à 195 millions de dollars respectivement.

C'est le temps de faire une transition! [...] C'est le temps de penser à nos prochains pas, à apprendre de notre passé afin de planifier un avenir plus inclusif et plus durable." Une citation de :Darlene Compton, ministre des finances de l'Île-du-Prince-Édouard

L’école Évangéline, située dans l’ouest de la province, s’est vue accorder un montant supplémentaire de 1,4 million de dollars pour réaliser ses travaux de rénovation.

Le montant servira à couvrir l’augmentation régulière des coûts de construction entraînée par l’inflation et par le marché de la construction.

L’école d’Abram-Village avait déjà reçu un montant de 8,8 millions et 7,8 millions de dollars dans les deux budgets d’immobilisation précédents.

L'école Évangéline doit composer avec des problèmes de chauffage et d’infiltration d’eau depuis quelques années, selon des membres de la communauté scolaire. L'établissement a été construit dans les années 1960. Photo : Julien Lecacheur

Le gouvernement de la province prévoit aussi dépenser 200 000 dollars dans l’expansion de l’école François-Buote de Charlottetown.

Dans son discours, la ministre Darlene Compton a néanmoins déclaré que cette somme n'est prévue que dans le budget de l'exercice 2026-2027.

L’équipe du gouvernement doit encore déterminer les besoins actuels de l’école avant de chiffrer exactement l’investissement, a déclaré la ministre en entrevue à des journalistes.

Le ministère de l'Éducation devra travailler en collaboration avec le personnel de l'école François-Buote afin d'établir un plan de travail pour l'expansion. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Des autobus scolaires électriques et ventilation dans les écoles

La province s’est aussi engagée à investir un total de 40,3 millions de dollars sur les cinq prochaines années dans l’acquisition de nouveaux autobus scolaires électriques.

Selon le document, la moitié de la flotte devra être composée de véhicules électriques d’ici 2027.

Le gouvernement entend aussi investir 7,5 millions de dollars dans la modernisation des systèmes de ventilation de dix écoles de l’île dans les cinq prochaines années.

Néanmoins, aucune école francophone ne figure sur la liste d’établissements scolaires qui bénéficieront des fonds publics pour les rénovations des systèmes de ventilation.

L'Île-du-Prince-Édouard n'achètera désormais que des autobus scolaires électriques. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Un nouvel hôpital

Le ministère des Transports, de l’Infrastructure et de l’Énergie recevra la somme la plus importante du budget.

Le gouvernement de l’île prévoit un investissement d’environ 72,7 millions de dollars dans ce secteur durant la prochaine année financière, ce qui représente une réduction 1,5 million de dollars par rapport au budget de l’année précédente.

Santé Île-du-Prince-Édouard, la régie de la province, recevra un total 54,1 millions de dollars. Cette somme dépasse de 5,5 millions de dollars celle annoncée au budget de 2021-2022.

L’argent servira notamment à financer un nouvel hôpital du comté de Kings, dans l’est de la province, ainsi que des améliorations à des centres de santé communautaires à travers la province.

Le gouvernement prévoit dépenser plus de 54 millions de dollars dans le secteur de l'éducation et 24 millions de dollars dans celui du développement social et du logement.

Plus de 22,6 millions de dollars seront investis dans la construction de nouveaux logements.

Le budget d’immobilisation devra être approuvé par les députés au cours de la session parlementaire d’automne.