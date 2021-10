Le CTMA Vacancier passera l’automne à l’Île-du-Prince-Édouard

Selon la CTMACoopérative de transport maritime et aérien , le navire mouillera dans un environnement sécuritaire en prévision des forts vents de l’automne.

Le départ du CTMACoopérative de transport maritime et aérien Vacancier du port de Cap-aux-Meules facilitera les opérations du Madeleine II et du Voyageur 2. C’est de libérer le port de Cap-aux-Meules, un port exigu où il y a plusieurs opérations de bateaux en même temps , explique le directeur de la CTMACoopérative de transport maritime et aérien , Emmanuel Aucoin. Les manœuvres à quai sont plus difficiles, car le Madeleine II est plus imposant que l’ancien traversier, précise le responsable.

De plus, des travaux sont en cours aux quais de Cap-aux-Meules et de Souris pour les adapter au Madeleine II, qui assure maintenant le service de traversier entre l’ Î-P-ÉÎle-du-Prince-Édouard et l’archipel.

Remisé pour l'automne et le début de l'hiver

Le CTMACoopérative de transport maritime et aérien Vacancier demeurera à Georgetown pour une période indéterminée. On va y aller un mois à la fois, mais c’est sûr que pour l’automne et le début de l’hiver, il va rester à Georgetown , indique Emmanuel Aucoin.

Pour la CTMACoopérative de transport maritime et aérien , le port de Georgetown est un endroit idéal. C’est une baie abritée, c’est une baie fermée, à l’abri de la houle et des vents forts. C’est aussi un quai en eaux assez profondes, le bateau n’a pas de difficultés à y accoster.

Des hommes d’équipage resteront à bord pour maintenir le navire en état de marche. Le bateau pourra se déplacer rapidement en cas de besoin. D’ailleurs, le directeur de la CTMACoopérative de transport maritime et aérien souligne que le bateau sera à portée de main , à quelques heures de bateau si on a besoin de renfort. C’est stratégique , ajoute-t-il.

Le CTMACoopérative de transport maritime et aérien Vacancier a longtemps été utilisé comme traversier entre Cap-aux-Meules et de Souris durant la période hivernale. Les services du navire ne sont plus requis puisque le nouveau traversier, le Madeleine II, est aussi un brise-glace.

La CTMACoopérative de transport maritime et aérien devrait annoncer au cours des prochaines semaines, s’il y aura une reprise des croisières sur le Saint-Laurent en 2022. Les croisières du CTMA Vacancier ont été annulées en 2020 et 2021 en raison de la pandémie.

Ce n’est pas la première fois qu'un navire de la CTMACoopérative de transport maritime et aérien est remisé. L'an dernier, le Madeleine I a été remisé à Souris, puis à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

