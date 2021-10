Des doutes planent sur l’existence de la maladie neurologique inconnue au N.-B.

Un neuropathologiste responsable de réaliser les autopsies de huit personnes identifiées comme faisant partie de la grappe de cas de la maladie neurologique inconnue affirme que les patients décédés étaient atteints de maladies connues et que rien ne pointe vers l'existence d’une nouvelle maladie.

Un résumé des rapports d’autopsie rendu public par l’Association canadienne des neuropathologistes avance que ces patients ont plutôt reçu un diagnostic erroné.

Chez ces huit patients, aucune preuve d'une maladie à prions ou d'une nouvelle pathologie n'a été trouvée. Nous suggérons que ces huit patients forment un groupe de diagnostics mal classés , peut-on lire dans le document rédigé par le neuropathologiste Gerard Jansen, de l’Université d’Ottawa.

Le Nouveau-Brunswick affirmait jusqu’ici que ce syndrome neurologique de cause inconnue avait fait 6 morts dans la province, sur les 48 cas connus. On apprend aujourd’hui que 8 d'entre elles sont mortes depuis 2019.

Gabrielle Cormier, 20 ans, est l'une des patientes suivies par le Dr Alier Marrero (archives). Photo : Gracieuseté

La majorité des cas ont été signalés par un même neurologue : le Dr Alier Marrero, de Moncton. Les patients habitent dans les régions de Moncton et de la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, et souffrent de symptômes cliniques semblables : démence, atrophie musculaire inexpliquée, hallucinations visuelles et changements comportementaux.

Ces symptômes s'apparentent à la maladie Creutzfeldt-Jakob, une maladie à prions, mais les tests effectués ces dernières années par le Système de surveillance national se sont tous avérés négatifs.

Le neurologue Alier Marrero s'intéresse depuis plusieurs années au nouveau syndrome de cause inconnue qui touche une cinquantaine de personnes au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada

Selon les analyses de Gerard Jansen, les personnes décédées souffraient plutôt d’un type de maladies neurodégénératives ou de cancer. Il a identifié un ou plusieurs des problèmes de santé suivants chez les patients : la maladie d'Alzheimer, un cancer métastatique, la dégénérescence frontotemporale, la maladie à corps de Lewy et une pathologie vasculaire.

Le rapport indique également qu’une des personnes décédées ne souffrait d’aucune maladie particulière, mais que cela était cohérent avec ses antécédents .

Pour le moment, aucun élément ne permet d'expliquer de quoi souffrent les autres patients qui forment la grappe de malades traités par le Dr Alier Marrero.

Gerard Jansen est neuropathologiste à l’Association des laboratoires régionaux de l’Est de l’Ontario (ALREO). Il travaille également à l’hôpital d’Ottawa et s'implique dans la surveillance clinique de la maladie de Creutzfeld-Jakob depuis plus de 30 ans. Il n'était pas disponible, mardi matin, pour accorder une entrevue à Radio-Canada.

La ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, et le Dr Alier Marrero n'étaient pas en mesure de commenter cette affaire mardi midi.

Selon nos informations, le gouvernement du Nouveau-Brunswick tiendra un point de presse sur la question mercredi.

Avec les informations de Nicolas Steinbach