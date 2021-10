Jean-Luc Mongrain se lance dans l’univers des balados

À 70 ans, le journaliste et animateur Jean-Luc Mongrain lancera jeudi son premier balado, Mongrain en balado, qui sera offert en format vidéo sur YouTube et en format audio sur différentes plateformes. L’ancien chef d’antenne de TQS et de LCN y mènera des entretiens en profondeur avec des personnalités politiques, des gens d’affaires ou encore des personnes du milieu culturel.