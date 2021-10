Les images les plus précises jamais réalisées de bactéries vivantes

Ces photos révèlent l'architecture complexe de la couche protectrice qui entoure les bactéries Gram-négatives. Elles montrent que la couche externe de ces bactéries n’est pas uniforme et qu’elle contient des réseaux denses de blocs de construction protéiques alternant avec des zones qui ne semblent pas contenir de protéines. Ces zones sont plutôt riches en molécules glycolipides qui maintiennent l'étanchéité de la membrane.

Il s'agit d'une découverte importante, car la membrane externe résistante des bactéries à Gram négatif empêche certains médicaments et antibiotiques de pénétrer dans la cellule , expliquent dans un communiqué les auteurs de ces travaux, dont le détail est publié dans les annales de l’académie américaine des sciences (PNAS).

La membrane externe est une formidable barrière contre les antibiotiques et constitue un facteur important de la résistance des bactéries infectieuses aux traitements médicaux , affirme le Pr Bart Hoogenboom de l’UCL.

En étudiant les bactéries vivantes de l'échelle moléculaire à l'échelle cellulaire, nous pouvons voir comment les protéines membranaires forment un réseau qui s'étend sur toute la surface de la bactérie, laissant de petits espaces qui ne contiennent aucune protéine , ajoute le Pr Hoogenboom.

Ces nouvelles connaissances laissent à penser que cette barrière n'est peut-être pas aussi difficile à franchir puisqu’elle ne s'étend pas sur toute la bactérie.

Elle peut avoir des points plus forts et plus faibles qui peuvent également être ciblés par les antibiotiques.

Une citation de :Bart Hoogenboom